Video/ Brescia Bologna (3-4): highlights e gol, spettacolo al Rigamonti (Serie A)

Ecco il video di Brescia Bologna 3-4, incredibile partita giocata per la terza giornata di Serie A e clamorosamente vinta dalla squadra felsinea che, sotto di due gol nel primo tempo in due diverse occasioni, ha cambiato passo grazie alla superiorità numerica e in maniera incredibile si è presa i tre punti, lasciando con un palmo di naso un Brescia che dovrà riflettere sulla sconfitta e, contemporaneamente, salendo a 7 punti con un ottimo secondo posto in classifica al fianco della Juventus. Festival del gol allo stadio Rigamonti già nel primo tempo, come abbiamo detto. La partenza del match è tutta di marca bresciana, con le Rondinelle che passano all’11’ con Alfredo Donnarumma che va a segno di testa su un cross di Romilo, sovrastando Denswil: Skorupski scaccia via il pallone dalla linea ma la goal line technology non ha dubbi. Al 19′ è già raddoppio bresciano, Donnarumma firma la personale doppietta sfruttando un bell’assist di Mateju e non sbagliando. Bologna stordito, rischia di capitolare ancora ma al 36′ torna in partita sfruttando un errore di Joronen, che esce male su una punizione di Sansone: l’inserimento di Bani vale l’1-1. Il Brescia ristabilisce però immediatamente le distanze, al 42′ bella pennellata di Tonali e Cistana, ancora di testa, porta le squadre sul 3-1 per il Brescia all’intervallo.

VIDEO BRESCIA BOLOGNA: IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa però Brescia Bologna cambia completamente volto, e c’è un episodio determinante per aprire la rimonta dei felsinei e il crollo verticale delle Rondinelle, che da quel momento in avanti non capiscono più nulla e vengono letteralmente spazzati dal campo dalla squadra felsinea: viene espulso Daniele Dessena per doppia ammonizione al 3′ minuto, per simulazione in area di rigore. E il Bologna diventa straripante: all’11’ accorcia le distanze con una gran combinazione tra Sansone e Orsolini conclusa da Palacio, quindi pareggia Poli che raccoglie una corta respinta di Joronen su conclusione di un Palacio assolutamente scatenato. Il Brescia vacilla, Tonali prova a mantenere alta la squadra anche in inferiorità numerica ma al 35′ arriva il clamoroso 3-4, con Orsolini che sfrutta l’ennesima giocata di Palacio, inserendosi sul secondo palo e regalando al Bologna la più romanzesca delle vittorie.

