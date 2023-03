Video/ Brescia Cagliari (1-1) gol ed highlights: sardi, occasione sprecata (Serie B)

VIDEO BRESCIA CAGLIARI (1-1): LA PARTITA

Il Brescia torna a fare punti dopo un periodo nero grazie alla rete di Bisoli che costringe il Cagliari all’ennesimo pareggio. Al “Rigamonti” nessuna delle due squadre svolta ma, almeno, muove la classifica. Si gioca su ritmi bassi: i padroni di casa non posso permettersi ulteriori passi falsi e chiudono ogni spazio ai sardi. La squadra di Daniele Gastaldello prova anche a farsi vedere dalle parti di Radunovic al 14’: Dossena atterra al limite Ayè e si becca il cartellino giallo, ne scaturisce una punizione di Galazzi che viene respinta dal portiere ospite. Poi due opportunità per l’undici di mister Claudio Ranieri: prima Nandez spreca una buona ripartenza calciando a lato, poi la conclusione di Kourfalidis da buona posizione termina alta sopra la traversa difesa da Andrenacci.

Diretta/ Ternana Benevento (risultato finale 2-2): pari tra gol e tre legni colpiti!

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI BRESCIA CAGLIARI

Subito una sostituzione per parte ad inizio secondo tempo: mister Ranieri lascia negli spogliatoi Mancosu e manda in campo Millico mentre per le Rondinelli entra Jallow al posto di Karacic. Al 4′ ingenuità di Zappa che trattiene in modo plateale Rodriguez e si becca il cartellino giallo. La gara continua sulla falsariga del primo tempo e con poche emozioni: al 58′ check del VAR per un possibile fallo di mano in area di Dossena ma si riparte con un corner. Ma dieci minuti più tardi arriva l’episodio che sblocca la contesa: Huard ferma fallosamente in area di rigore Luvumbo e l’arbitro Fabbri decreta il penalty. Dagli undici metri si presenta Lapadula che gonfia la rete per il vantaggio del Cagliari. Dopo la rete subita mister Gastaldello opta per due cambi: in campo Bianchi e Adryan, fuori Rodriguez e Galazzi. Scelte azzeccate perché il Brescia trova il gol del pareggio: dopo le proteste del Cagliari per un corner non assegnato le Rondinelle si proiettano in avanti e Bisoli, servito da Aye, gonfia la rete per il pareggio. Nel finale spinge con insistenza il Cagliari ma il risultato non cambia: 1-1 al “Rigamonti” per un pareggio che non serve a nessuno.

Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol: SPAL torna a vincere! Live score

VIDEO BRESCIA CAGLIARI (1-1): IL TABELLINO

BRESCIA: Andrenacci; Karacic (45′ Jallow), Cistana, Adorni, Huard; Bisoli, Van De Looi, Bjorkengren; Galazzi (72′ Adryan), Rodriguez (72′ Bianchi); Aye. A disposizione: Lezzerini, Ndoj, Mangraviti, Niemeijer, Labojko, Listowski, Pace, Scavone, Papetti. Allenatore: Gastaldello

CAGLIARI: Radunovic; Zappa (78′ Di Pardo), Dossena, Goldaniga, Obert (78’Barreca); Nandez, Makoumbou, Kourfalidis (78′ Azzi), Mancosu (45′ Millico); Lapadula, Luvumbo. A disposizione: Aresti, Lolic, Altare, Capradossi, Deiola, Falco, Griger. Allenatore: Ranieri

Reti: 67′ Lapadula (C), 76′ Bisoli (B)

Ammoniti: Dossena (C), Karacic (B), Zappa (C), Makoumbou (C)

Diretta/ Como Modena (risultato finale 1-0): decide un gol di Cerri

© RIPRODUZIONE RISERVATA