Video/ Brescia Cittadella (1-1) gol e highlights: le rondinelle rallentano (Serie B)

VIDEO BRESCIA CITTADELLA (1-1): UN PUNTO A TESTA

Termina 1-1 il match tra Brescia e Cittadella. Ospiti avanti a inizio ripresa con Antonucci, pari locale più tardi con Moreo. Un punto ciascuno che non scuote la classifica. Le Rondinelle restano seconde perdendo però contatto con il Pisa, da oggi campione d’inverno. Il Cittadella resta invece settimo in piena zona play-off. Nel prossimo turno di Serie B la squadra di Inzaghi giocherà al Granillo di Reggio Calabria mentre i veneti ospiteranno il Cosenza. Brescia che si schiera col 4-3-3; Bisoli in mezzo al campo, ai lati Bertagnoli e Cavion; tridente offensivo composto da Leris, Moreo e Tramoni, mentre in difesa, a proteggere Joronen, ci sono Mateju, Cistana, Chancellor e Pajac. Il Cittadella risponde con il consueto 4-3-1-2, Kastrati in porta, difesa con Mattioli, Frare, Adorni e Benedetti; a centrocampo Pavan e D’Urso saranno rispettivamente i vertici basso ed alto del rombo, ai lati Vita e Branca; attacco a due, con Antonucci che agira da seconda punta, il centravanti è Beretta. L’arbitro del match è Daniele Paterna di Teramo. I due assistenti Berti e Fiore; il quarto uomo è Collu, mentre al Var ed Avar ecco rispettivamente Banti e Rossi C.

Primo tentativo di Beretta, una girata dal vertice destro dell’area di rigore che finisce debolmente tra le braccia di Joronen. Il Cittadella parte meglio andando vicinissimo all’eurogol, con Vita che vince un rimpallo e, coordinandosi alla meraviglia su un pallone a mezz’aria, esplode un sinistro potente e preciso dal limite, col tiro che si infrange sul palo a Joronen battuto. Da posizione proibitiva Mateju tenta un tiro di destro che finisce in curva. Primo tentativo verso la porta di Kastrati per il Brescia. Poco dopo Tramoni e Bertagnoli provano a combinare sulla destra, il cross di quest’ultimo viene rimpallato ed una potenziale ottima occasione per il Brescia sfuma. Le Rondinelle pressano. Al termine di un’azione prolungata in cui la squadra di Inzaghi sposta palla da sinistra a destra, Leris si presenta da solo davanti a Kastrati, che in uscita coraggiosa respinge il destro dell’avversario. Partita che vive di alcune fiammate ma che continua a svilupparsi su ritmi bassi. Azione iniziata da Antonucci, che spezza una marcatura in mezzo al campo e conduce palla al piede, servendo poi Beretta, il quale chiude il triangolo con un cross basso su cui Antonucci colpisce di prima trovando l’ottimo riflesso di Joronen. Ammonito Tramoni prima dell’intervallo.

VIDEO BRESCIA CITTADELLA: IL SECONDO TEMPO

Nessun cambio da parte di ambo le formazioni: si riparte con gli stessi 22 del primo tempo. Assolo di Leris sulla destra: l’ex Samp vince due rimpalli e, dal fondo, scodella un pallone morbido su cui nessun compagno si fa trovare pronto. Inizio della ripresa sulla falsariga del primo tempo: ritmi blandi e qualche errore tecnico di troppo che non fa decollare la partita. Tuttavia, all’improvviso si sblocca il match. Al minuto 53, su un pallone che sembra innocuo, D’Urso ruba la merenda a Bisoli e Cistana che stavano proteggendo la rimessa dal fondo e, sull’uscita disperata di Joronen, serve saggiamente l’accorrente Antonucci, che a porta vuota insacca. Vantaggio Cittadella. Reazione del Brescia con un diagonale di Leris che sfila sul fondo. Branca stende Cavon: ammonizione per il centrocampista ospite. Primo cambio per il Brescia: fuori Cavion, dentro Andreoli. Dentro anche Karacic al posto di Mateju. Cambio anche per il Cittadella: dentro Mazzocco, fuori Vita.

Giacomo Beretta vicino al golazo. Contropiede che vede l’attaccante del Cittadella sfidare in un uno contro due i difensori di casa, Beretta fa tutto bene, tenendo botta fisicamente e liberandosi per il tiro dopo trenta metri di percussione palla al piede; il destro è angolato, anche troppo e finisce a lato. Al 70esimo trova il pari il Brescia. Cross di Pajac dalla trequarti, uscita rivedibile di Kastrati e Moreo anticipa sia il portiere che il diretto marcatore, con un colpo di testa che si insacca per il gol del pari. Adorni spinge Tramoni per fermare una ripartenza del Brescia: il difensore di Gorini viene ammonito. Doppio cambio per il Cittadella: fuori D’Urso e Antonucci, dentro Cuppone e Tavernelli. Risponde Inzaghi con due cambi: fuori Moreo e Tramoni, al loro posto Palacio e Ayé. Finisce anche la partita di Leris, inizia quella di Spalek. Altri cambi per il Cittadella: escono Branca e Beretta, entrano Daniele Donnarumma e Mastrantonio. Nel finale il Brescia protesta per un tocco di mano sospetto in area avversaria ma l’arbitro lascia proseguire. Finisce in parità.

