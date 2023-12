Video/ Brescia Como (2-0) gol e highlights: tre punti ai padroni di casa

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS BRESCIA COMO: SINTESI

Brescia e Como, il risultato è attualmente fermo sullo 0-0. Tuttavia, un momento degno di nota è emerso quando Verdi del Como ha avuto una chiara opportunità. La sua chance è derivata da un’occasione creata attraverso una situazione di dimenticanza nella fase di marcatura, in un’azione complessa che ha permesso a Verdi di trovarsi in una posizione vantaggiosa. La partita sembra essere equilibrata, con entrambe le squadre che cercano di imporre il proprio gioco. La situazione potrebbe evolversi nei prossimi minuti, e resteremo con interesse per vedere come si sviluppa l’incontro tra Brescia e Como.

Brescia e Como, il punteggio è ancora bloccato sullo 0-0. Tuttavia, uno dei momenti più significativi della partita è avvenuto quando Bianchi del Brescia ha avuto un’occasione d’oro. Dopo una respinta in area di rigore, Bianchi è riuscito ad arrivare puntuale sul pallone, cercando di sfruttare la situazione. Il suo potente tiro è stato però prontamente parato dal portiere del Como, che ha dimostrato reattività e sicurezza. La partita sembra essere equilibrata, con entrambe le squadre impegnate a cercare varchi nella difesa avversaria. L’occasione di Bianchi ha evidenziato la pericolosità del Brescia in zona d’attacco, mentre il Como ha dimostrato solidità difensiva.

BRESCIA COMO, IL SECONDO TEMPO

Brescia e Como, la gara ha visto uno sviluppo significativo con il risultato che si è sbloccato: attualmente, il Brescia conduce 1-0 grazie alla rete di Borrelli. L’attaccante è riuscito a capitalizzare al meglio un’opportunità, mettendo a segno un gol che potrebbe rivelarsi determinante per il corso della partita. La squadra di casa sembra aver trovato la chiave per superare la difesa avversaria, portandosi in vantaggio nel punteggio. Il Como, d’altro canto, sarà ora chiamato a reagire e cercare di ristabilire l’equilibrio in campo. La partita è ancora aperta a ogni possibile sviluppo, e seguiremo con interesse gli eventi che si verificheranno nei prossimi minuti.

Brescia e Como si è conclusa con una vittoria netta per i padroni di casa, il Brescia, che ha prevalso con un risultato finale di 2-0. Il momento decisivo è arrivato negli ultimi dieci minuti di gioco quando Moncini ha siglato il secondo gol per il Brescia, consolidando la loro leadership e garantendo i tre punti. La partita è stata caratterizzata da momenti di intensità e azioni significative da entrambe le squadre. Il Como ha lottato per reagire, ma la solida difesa del Brescia ha mantenuto inviolata la propria porta. Il sostegno appassionato dei tifosi locali ha contribuito a motivare la squadra di casa verso questa importante vittoria. Il Brescia, con questo risultato positivo, potrà guardare con fiducia alle prossime sfide mentre il Como dovrà analizzare la partita e cercare di migliorare nelle prossime occasioni.

BRESCIA COMO, IL TABELLINO

BRESCIA: Lezzerini L. (Portiere), Papetti A., Cistana A., Mangraviti M., Dickmann L., Bertagnoli M. (dal 1′ st Olzer G.), Bisoli D., Jallow A. (dal 1′ st Van de Looi T.), Galazzi N. (dal 42′ st Adorni D.), Bianchi F. (dal 16′ st Bjarnason B.), Borrelli G. (dal 25′ st Moncini G.). A disposizione: Andrenacci L. (Portiere), Besaggio M., Ferro M., Fogliata R., Paghera F. Allenatore: Maran R..

COMO: Semper A. (Portiere), Curto M., Odenthal C., Solini M. (dal 41′ st Chajia M.), Sala M., Abildgaard O., Bellemo A. (dal 32′ st Baselli D.), Vignali L. (dal 19′ st Blanco A.), Verdi S. (dal 19′ st Gabrielloni A.), Da Cunha L. (dal 32′ st Cerri A.), Cutrone P.. A disposizione: Arrigoni T., Cassandro T., Chinetti F., Mustapha S., Piombino M. (Portiere), Rispoli F., Vigorito M. (Portiere) Allenatore: Fabregas C..

RETI: al 15′ st Borrelli G. (Brescia) , al 28′ st Moncini G. (Brescia) .

AMMONIZIONI: al 40′ pt Jallow A. (Brescia), al 36′ st Adorni D. (Brescia) al 45’+8 st Baselli D. (Como), al 45’+9 st Gabrielloni A. (Como).

