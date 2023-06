VIDEO/ Brescia Cosenza (1-1) gol e highlights: calabresi salvi (1 giugno 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS BRESCIA COSENZA: LOMBARDI ALL’INFERNO!

Andiamo a vedere il video coi gol e gli highlights di Brescia Cosenza. Il Cosenza al 95′ si prende la salvezza nei play out. Brescia beffato e finale infuocato con lancio di fumogeni e invasione di campo che, con uno scampolo di match ancora da giocare, porta la partita ad essere prima sospesa e poi definitivamente interrotta. Avvio molto tattico del match, la prima conclusione della partita è all’8′ con Andrenacci che non si lascia sorprendere da un tiro da fuori di Nasti.

Le Rondinelle faticano a trovare spazio, per la prima vera occasione da gol per il Brescia bisogna attendere il 19′ con Micai che respinge una gran botta di Listkowski ma Rodriguez non trova poi il tap-in vincente. Vengono ammoniti Martino, Nasti e Labojko in una fase centrale del primo tempo molto equilibrata ma anche estremamente nervosa. Al 36‘ finisce per sorvolare la traversa una conclusione da fuori area di Labojko, quindi arriva un cartellino giallo anche per Voca. In conclusione, appena prima dell’intervallo, finisce alta anche una conclusione di Bisoli, primo tempo a reti bianche con il Brescia che non ha trovato ancora la chiave per forzare la difesa silana.

VIDEO E HIGHLIGHTS BRESCIA COSENZA: I GOL NEL SECONDO TEMPO!

Nel secondo tempo non cambia il copione della partita, il primo quarto d’ora scivola via con la supremazia territoriale del Brescia che non regala occasioni da gol. Zilli e Vaisanen sostituiscono D’Urso e Venturi nel Cosenza mentre Van de Looi e Bianchi rilevano Labojko e Listowski tra le Rondinelle, che inseriscono anche Galazzi al posto di Mangraviti. Proprio Van de Looi con una rasoiata colpisce però il palo, a Micai battuto con quella che è la seconda grande occasione da gol per il Brescia nella partita.

Viene ammonito anche Cistana, il Brescia però aumenta progressivamente la sua pressione e trova il gol. Bisoli viene servito sul vertice destro dell’area di rigore e gira una gran botta sotto la traversa, implacabile per Micai. Nel Cosenza entra Cortinovis ed esce Florenzi, al 34′ viene ammonito Pablo Rodriguez. i silani non riescono però a imbastire una reazione efficace e il Brescia chiude all’attacco i tempi regolamentari: nel Cosenza dentro Rispoli al posto di Martino. Al 95′ però il Cosenza trova il gol salvezza. Fallo di Cistana e punizione dalla trequarti per il Cosenza, pallone in area per la testa di Meroni, con Andrenacci che non trattiene. Sfrenata esultanza del settore ospiti silano, il Cosenza si salva all’ultimo respiro, per il Brescia è retrocessione in Serie C dopo 38 anni. Pioggia di fumogeni nell’area bresciana e partita sospesa, ma il match è ormai chiuso.

