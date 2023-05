Video/ Brescia Cosenza (2-1) sintesi e highlights: Adryan e Cistana, gol pesantissimi

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS BRESCIA COSENZA: PUNTI PREZIOSI PER I LOMBARDI

A fine marzo tutti davano per spacciato il Brescia ormai in caduta libera, l’arrivo in panchina di Gastaldello si è però rivelata la mossa vincente da parte del presidente Cellino: nelle ultime quattro gare le Rondinelle hanno raccolto 10 punti davvero pesantissimi. Se il campionato finisse oggi, infatti, sarebbero clamorosamente salvi, senza nemmeno passare dal play-out.

La prima sconfitta dopo quasi due mesi di risultati positivi fa ripiombare il Cosenza in zona retrocessione, che allo stato attuale delle cose dovrebbe vedersela con il Cittadella per rimanere in Serie B. Uno scenario comunque nettamente migliore di qualche settimana fa, quando i ragazzi occupavano desolatamente l’ultima posizione in classifica, ma in questa stagione le cose possono cambiare molto in fretta e nei prossimi 270 minuti le carte possono rimescolarsi ulteriormente. Le ultime tre giornate decideranno il destino di chi lotta per la sopravvivenza – retrocedere in C significa praticamente uscire di scena dal calcio che conta, sebbene grazie agli sforzi di Sky, DAZN ed ElevenSports (inglobata di recente dalla piattaforma di Perform) anche questa categoria gode finalmente di una buona visibilità e soprattutto di una copertura televisiva pressoché integrale.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS BRESCIA COSENZA 2-1, LA CRONACA

Il Brescia si presenta in campo senza gli squalificati Ndoj e Rodríguez, mancano all’appello anche gli infortunati Olzer e Listowski; le numerose assenze consentono ad Adryan di prendersi una maglia da titolare. Il centrocampista brasiliano, che non segnava da quasi quattro anni, si sblocca proprio nella partita più importante, firmando all’inizio del secondo tempo il gol che porta in vantaggio le Rondinelle, dopo che nella prima frazione di gioco il Cosenza aveva dominato creando diversi pericoli dalle parti di Andrenacci – autore di una parata miracolosa sulla conclusione ravvicinata di Zilli ma che poi si fa trovare lontano dai pali e per poco non viene beffato da Martino.

L’incornata vincente di Cistana per il raddoppio dei padroni di casa esalta il pubblico del Rigamonti, sugli spalti ci sono anche i cestisti della Germani che il loro dovere lo hanno fatto ieri battendo l’Happy Casa Brindisi e si sono goduti lo spettacolo in tribuna d’onore. Non manca lo spavento finale, quando il nuovo entrato Delić confeziona l’assist per D’Orazio che a ridosso del novantesimo accorcia le distanze, quando ormai è già tardi. Lo scontro diretto finisce 2-1.

VIDEO GOL BRESCIA COSENZA 2-1, IL TABELLINO

BRESCIA-COSENZA 2-1 (0-0)

BRESCIA (4-3-2-1): Andrenacci; Jallow, Cistana, Mangraviti, Huard (90’+1’ Adorni); Bisoli, Labojko (76’ van de Looi), Bjorkengren; Niemeijer (76’ Bianchi), Adryan (57’ Galazzi); Ayé. All. Daniele Gastaldello.

COSENZA (4-3-1-2): Micai; Martino, Väisänen, Meroni, D’Orazio; Praszelik (61’ Cortinovis), Voca, Brescianini (75’ Calò); D’Urso (75’ Kornvig); Nasti (75’ Delić), Zilli (75’ Finotto). All. William Viali.

ARBITRO: Marco Piccinini (Sez. di Forlì).

AMMONITI: 27’ Bisoli (B).

RECUPERO: 1’ pt, 4’ st.

MARCATORI: 55’ Adryan (B), 60’ Cistana (B), 89’ D’Orazio (C).

