Video/ Brescia Cremonese (0-3) gol e highlights: gran rete di Coda! (Serie B, 12 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI BRESCIA CREMONESE: LA SINTESI

Allo Stadio Mario Rigamonti la Cremonese supera in trasferta il Brescia per 3 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa allenati da mister Belingheri si rendono subito pericolosi al 5′ con un tiro a giro largo di pochissimo provato da Moncini. I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti guidati dal tecnico Stroppa crescono riuscendo infatti a passare in vantaggio al 17′ grazie alla rete messa a segno da Ravanelli, raccogliendo la sfera dopo la traversa colta da Vazquez.

Ci pensa quindi Coda a trovare il gol del raddoppio con un colpo di testa al 32′ anche per merito dell’assist offertogli dal sul compagno Antov. Nel secondo tempo le Rondinelle faticano a replicare sparando in curva con Van de Looi al 50′ e rischiando sulla conclusione di Buonaiuto parata in corner da Lezzerini al 52′. Nell’ultima parte dell’incontro i grigiorossi si vedono annullare un gol a Ghiglione su segnalazione del VAR per un fallo da lui commesso al 78′ ma è Okereke, liberato da Vazquez, a siglare il tris all’89’.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Livio Marinelli, proveniente dalla sezione di Tivoli, ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Olzer, Cistana e Bertagnoli da un lato, Bianchetti, Pickel e Tuia dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo tredicesimo turno del campionato cadetto permettono alla Cremonese di salire a quota 22 nella classifica della Serie B mentre il Brescia non si muove, rimanendo fermo a 13 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI BRESCIA CREMONESE: IL TABELLINO

Brescia-Cremonese 0 a 3 (p.t. 0-2)

Reti: 17′ Ravanelli(C); 32′ Coda(C); 89′ Okereke(C).

Assist: 32′ Antov(C); 89′ Vazquez(C).

BRESCIA (3-5-2) – Lezzerini; Papetti, Cistana, Mangraviti; Dickmann, Besaggio, Van de Looi, Fogliata, Olzer; Moncini, Borrelli. All.: Belingheri.

CREMONESE (3-5-2) – Jundgal; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Sernicola, Pickel, Castagnetti, Buonaiuto, Zanimacchia; Coda, Vazquez. All.: Stroppa.

Arbitro: Livio Marinelli (sezione di Tivoli).

Ammoniti: 7′ Olzer(B); 13′ Bianchetti(C); 17′ Pickel(C); 34′ Cistana(B); 48′ Tuia(C); 69′ Bertagnoli(B).

