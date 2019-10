Video/ Brescia Fiorentina (0-0): highlights. Un punto a testa al Tardini (Serie A)

Si è chiuso con il pareggio a reti bianche il posticipo del lunedì sera per la 8^ giornata di Serie A al Tardini: come si vede nel video di Brescia Fiorentina, però abbiamo assistito a una gara senza dubbio molto brillante e dai ritmi sostenuti. Già dai primi minuti dopo il fischio d’inizio infatti si segnala la grande intraprendenza della Leonessa, trascinata da Mario Balotelli, in grande forma ieri sera. Al’ 6^ minuto ecco infatti l’ottimo gol, poi annullato per fallo di mano (rilevato con il VAR), per il Brescia di Florian Aye, che nell’uno contro uno col portiere viola ha calciato di gran potenza. La reazione della formazione di Montella è poi immediata e nella fase centrale del primo tempo del match di Serie A assistiamo a una sfida davvero accesa e combattuta con equilibrio. Le occasioni da gol poi non mancano da entrambe le parti: l’ultima si segnala al 41’ con Badelj, che firma un attacco magistrale, ma viene abilmente respinto da Joronen. La ripresa riparte a ritmi più contenuti: al 75’ e 77’ la Fiorentina trova un paio di attacchi efficaci ma il gol proprio non arriva. L’ultimo squillo è a firma di Castrovilli al settimo minuto di recupero: la sfera però gli viene con perizia sottratta dalla difesa dei ducali. Zero gol, un punto a testa ma tante emozioni dunque al Tardini.

IL TABELLINO

BRESCIA-FIORENTINA 0-0

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mathieu; Bisoli, Tonali, Dessena (55′ Spalek); Romulo (79′ Zmrhal); Donnarumma (46′ Balotelli), Aye. All: Corini

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola (79′ Sottil), Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa (68′ Vlahovic), Ribery (88′ Boateng). All: Montella

Ammoniti: Pulgar (F), Chiesa (F), Ribery (F)

VIDEO BRESCIA FIORENTINA, HIGHLIGHTS





