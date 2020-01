Video/ Brescia Lazio (1-2): highlights e gol, Immobile salva Inzaghi! (Serie A)

Nella 18^ giornata di campionato, si celebra la nona vittoria consecutiva per la Lazio in campionato, che eguaglia il suo record di successi di fila in Serie A. La squadra di Inzaghi riparte da dove aveva terminato nel 2019, un successo in rimonta in trasferta e nel recupero. Come si vede nel video di Brescia Lazio, il match era iniziato con i biancocelesti vivaci con Caicedo protagonista di un gol annullato, ma al 18′ su un’uscita errata di Correa palla al piede, Sabelli ha trovato il lancio giusto in area: Balotelli ha beffato Luiz Felipe girandosi e scaricando a rete sul secondo palo. Risponde la Lazio ma timidamente, senza Lucas Leiva e Luis Alberto la squadra di Inzaghi fatica a far girare rapidamente la palla.

PARI BIANCOCELESTE!

A fine primo tempo però Immobile lavora molto bene un pallone servendo di tacco Caicedo, cinturato da Cistana già ammonito. Espulsione per il difensore centrale del Brescia e rigore per la Lazio che Immobile trasforma al 42′, spiazzando Joronen. Con l’uomo in più ci si attenderebbe una Lazio arrembante, ma il Brescia si ridisegna bene con Mangraviti e Viviani in campo al posto di Torregrossa e Spalek, un 4-4-1-1 che non permette alla Lazio di trovare spazi. Joronen risponde bene a un tiro ben piazzato da Lulic mentre Strakosha dopo un super-slalom di Tonali nega il gol a Sabelli. Inzaghi inserisce Jony e Cataldi al posto degli ammoniti Radu e Parolo, la Lazio è padrona del possesso palla ma non trova spazi e sembra quasi rassegnarsi al pareggio. Fino al 91′: Acerbi dalle retrovie fa spiovere un pallone che Milinkovic-Savic fa suo in elevazione servendolo a Caicedo, che scarica su Immobile: il bomber laziale è chirurgico realizzando la sua diciannovesima rete in campionato e regala 3 punti pesantissimi alla Lazio, gli ennesimi nei minuti di recupero dopo quelli contro Sassuolo e Cagliari. Brescia ancora in zona retrocessione, ma le individualità delle Rondinelle possono trascinare la squadra alla salvezza.