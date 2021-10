Video/ Brescia Lecce (1-1) gol e highlights: Bisoli risponde a Dermaku (Serie B)

VIDEO BRESCIA LECCE 1-1: GLI HIGHLIGHTS

Termina con il risultato di 1-1 la partita Brescia Lecce. Nella gara valevole per la 10^ giornata di Serie B, succede tutto nei minuti finali, quando il Lecce sblocca il risultato con Dermaku ma si fa riprendere da Bisoli, come possiamo vedere nel video degli highlights. Il Brescia non riesce a dare seguito alla vittoria dello scorso turno contro la Cremonese, e manca l’aggancio in classifica al Pisa. Le Rondinelle, nella prossima giornata si troveranno di fronte ad un altro scontro diretto, quello contro il Benevento. Per il Lecce si tratta del terzo pareggio consecutivo e del nono risultato utile di fila. C’è sicuramente rammarico per i salentini, con il successo sfumato a pochi minuti dal termine. Andiamo a rivivere le fasi salienti del match.

Il primo tempo è quasi esclusivamente di marca giallorossa. Al 6′, lo scatenato Strefezza colpisce la traversa con un bel tiro a giro. I salentini continuano a spingere e sfiorano in più occasioni il vantaggio ancora con Strefezza e con Coda. Quest’ultimo al 42′ impegna Perilli con una bella conclusione dal limite. La prima frazione si chiude con il risultato di 0-0. Nel secondo tempo, il Brescia torna in campo con un diverso approccio. Al 50′ bordata dalla distanza scagliata da Bertagnoli, con uno strepitoso Bleve a salvare il Lecce. Al 68′ è ancora il portiere giallorosso a salvare il risultato sulla conclusione a botta sicura di Bisoli, respinta con un intervento di piede. Nel miglior momento delle Rondinelle, è il Lecce a passare in vantaggio. Cross di Barreca per il colpo di testa vincente di Dermaku, è 1-0. Il Brescia non si demoralizza e all’87’ trova il pareggio. Dopo il colpo di testa di Chancellor finito sul palo, Bisoli arriva per primo e fulmina Bleve. Lo scontro diretto tra Brescia e Lecce finisce con il punteggio di 1-1.

VIDEO BRESCIA LECCE 1-1: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Al termine della gara Brescia Lecce, terminata con il risultato di 1-1, i due allenatori sono intervenuti in sala stampa nella consueta conferenza post-gara. L’allenatore del Brescia, Filippo Inzaghi è soddisfatto della reazione della sua squadra, dopo lo svantaggio subito. Queste le sue parole: “Vedo il bicchiere mezzo pieno. Anche se avremmo meritato noi di passare in vantaggio. Siamo andati sotto immeritatamente, la reazione è stata però da grande squadra. Nel primo tempo il pareggio è stato giusto, poi nel secondo abbiamo preso in mano la partita. Meritavamo noi di passare in vantaggio”.

Soddisfatto, ma rammaricato l’allenatore del Lecce, Marco Baroni. Ecco le sue parole: “Buona gara da parte di entrambe le squadre. Per noi c’è rammarico perché eravamo passati in vantaggio. Dovevamo stare più attenti, non tanto sulla difesa del cross, ma nel lasciargli spazio per farlo. Avremmo potuto vincere contro una squadra importante. Ci manca ancora qualcosa ma sono soddisfatto. Non sono concentrato sulla classifica. Conosco il campionato e so quanto è lungo e difficile”.

VIDEO BRESCIA LECCE 1-1: IL TABELLINO

RETI: 81′ Dermaku (L), 87′ Bisoli (B).

BRESCIA (4-3-2-1): Perilli; Mateju (84′ Karacic), Cistana, Chancellor, Pajac; Bertagnoli (84′ Olzer), Van de Looi, Bisoli; Jagiello (62′ Palacio ), Tramoni (74′ Spalek); Moreo (74′ Bajic). All. Filippo Inzaghi.

LECCE (4-3-3):Bleve; Gendrey, Lucioni (76′ Dermaku), Meccariello, Barreca; Majer (77′ Bjorkengren), Hjulmand, Gargiulo; Strefezza, Coda, Di Mariano (85′ Olivieri). All. Marco Baroni.

