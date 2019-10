Video/ Brescia Olimpia Lubiana (78-71): highlights. La Leonessa torna a vincere

Brescia supera l’Olimpia Lubiana al PalaLeonessa e trova la seconda vittoria in EuroCup. Nei primi 15′ i padroni di casa sono stati in grande difficoltà per poi iniziare ad uscire fuori con grande personalità. Blazic imperversa e sembra inarrestabile ma è a metà seconda frazione Brescia cambia marcia ed alza il ritmo difensivo con l’attacco che trova punti importanti. La Germani ritrova un Lansdowne decisivo nei minuti decisivi della sfida: è lui l’MVP della gara in quanto sigla i suoi ultimi quattro tiri, tre dei quali quando la gara entra nella curva decisiva. L’apporto della guardia del New Mexico è davvero importante insieme ad altri quattro giocatori in doppia cifra: Esposito, 9 punti per Horton, con 8 rimbalzi e per Vitali con 7 assist.

SECONDA VITTORIA IN COPPA

Fondamentalmente Brescia stasera è stata più squadra riuscendo a riemergere nei momenti decisivi. L’Olimpia Lubiana invece è stata trascinata più dai singoli, con Blazic e Miller-McIntyre a trascinare i suoi ma a sparire nei minuti decisivi anche causa di un notevole calo fisico. Il fattore PalaLeonessa viene quindi ancora rispettato visto che la Germani finora non ha ancora perso anche se stasera sembrava essere ad un passo dal baratro. Nell’ultimo quarto però è venuto fuori tutto il carattere della compagine lombarda che sabato è attesa a Trieste contro l’Alma.

VIDEO BRESCIA OLIMPIA LUBIANA, HIGHLIGHTS





