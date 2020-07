Video/ Brescia Parma (1-2): gol e highlights, ducali corsari al Rigamonti (Serie A)

Analizziamo il video di Brescia Parma, partita giocata per la 36^ giornata del campionato di Serie A. Tre gol a Brescia tra i padroni di casa e il Parma. La formazione di D’Aversa vince e convince contro gli uomini di Lopez, che si arrendono di fronte ad un avversario evidentemente più motivato. L’inizio dell’incontro mette fin da subito in mostra la verve offensiva del Parma, che spaventa la retroguardia di casa prima con Gervinho e poi con Kulusevski, che spreca una ghiottissima occasione dopo aver superato Andrenacci. Il Brescia fatica a proporsi in attacco e concede al Parma altre potenziali opportunità. Per la squadra ducale ci prova, pur senza fortuna, l’ex Milan Juray Kucka. I lombardi danno qualche segnale di risveglio con un tentativo di Aye, su cui Sepe non si fa trovare impreparato. Con le discese di Gervinho e Kulusevski, il Parma resta vivo in chiave offensiva, pur non pescano a la giusta giocata. Il primo tempo, quindi, si chiude a reti inviolate. Ripresa che riparte da un’iniziativa emiliana, affidata ad un tiro di Kulusevski, docile tra le braccia del portiere delle rondinelle. Il Parma preme e sfiora il gol del vantaggio con Caprari, il cui colpo di tacco si stampa sul palo. Il Brescia chiama in causa Sepe di nuovo con Aye, che vede respinto il suo tiro. Nel giro di pochi minuti ecco la giocata che spezza l’equilibrio del match: Darmian porta in vantaggio il Parma e subito dopo Dessena pareggia al termine di uno scambio con Torregrossa. Sembra fatta per l’1-1 ma nel finale una magia di Kulusevski vale i tre punti per gli ospiti. Finisce 1-2.

VIDEO BRESCIA PARMA: IL TABELLINO

Marcatori: 59′ Darmian (P), 62′ Dessena (B), 81′ Kulusevski (P)

BRESCIA (4-4-2): Andrenacci; Semprini (88′ Ghezzi), Gastaldello (66′ Papetti), Mangraviti, Mateju; Spalek (79′ Martella), Tonali, Dessena, Zmrhal; Ayè, Torregrossa.

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi (69′ Pezzella), Dermaku, Darmian; Kucka (57′ Siligardi), Grassi, Kurtic; Kulusevski, Caprari (70′ Bruno Alves), Gervinho (76′ Inglese).

Arbitro: Maggioni

Ammoniti: Torregrossa, Dessena, Mateju. Papetti (B)