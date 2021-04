Video/ Brescia Pescara (1-1): highlights e gol. Jagiello e Dessena! (Serie B)

VIDEO BRESCIA PESCARA: LA SFIDA AL RIGAMONTI

Brescia-Pescara 1-1 ha messo a dura prova le coronarie non solo dei tifosi ma anche dei protagonisti, in particolare di Grassadonia che nelle battute finali del match ha accusato un mancamento: immediatamente soccorso, il tecnico dei delfini si è poi ripreso ed è rientrato negli spogliatoi con le proprie gambe, la tensione gli ha giocato un brutto scherzo e probabilmente dovrà osservare qualche giorno di riposo assoluto prima di tornare al lavoro. Risultato che non toglie dai guai la compagine abruzzese che resta sempre al penultimo posto in classifica, a meno di un miracolo la salvezza diretta sembra ormai impossibile da raggiungere a cinque giornate dal termine della regular season, l’unica speranza a questo punto restano i play-out con Ascoli e Cosenza che dovrebbero però crollare nelle ultime partite per farsi raggiungere dal Pescara. Le Rondinelle di Clotet non riescono a entrare in zona play-off, dopo aver sbloccato la gara con il quinto gol in campionato di Jagiello i padroni di casa – si giocava al Rigamonti – non sono riusciti a trovare il raddoppio con Fiorillo che ha impedito a Donnarumma di lasciare il segno mentre l’attaccante polacco non è riuscito a fare doppietta. Prima dell’intervallo Scognamiglio di testa scheggia la traversa, decisivo l’intervento di Joronen che devia il pallone sul legno. A poco meno di venti minuti dal novantesimo ci pensa Dessena a punire i suoi ex-compagni di squadra e a pareggiare i conti, poco dopo Pajac col sinistro timbra il montante, poi più nulla fino al malore di Grassadonia che per un attimo fa prendere un bello spavento a tutti.

DIRETTA/ Reggina Vicenza, streaming video DAZN: 14 i precedenti del big match

IL TABELLINO

BRESCIA-PESCARA 1-1 (1-0)

BRESCIA (4-3-2-1): Joronen; Karacic, Chancellor, Papetti (71’ Mangraviti), Pajac; Bisoli (68’ Ndoj), van de Looi, Bjarnason; Jagiello (83’ Ragusa), Ayé; Donnarumma. All. Josep Clotet.

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Bellanova, Sorensen, Scognamiglio, Masciangelo, Dessena, Busellato (74’ Valdifiori), Maistro (74’ Guth); Ceter Valencia (40’ Giannetti), Odgaard, Capone (66’ Riccardi). All. Gianluca Grassadonia.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: cosa era successo all'andata

ARBITRO: Manuel Volpi (Sez. di Arezzo).

AMMONITI: 19’ Maistro (P), 36’ Papetti (B), 50’ Karacic (B).

RECUPERO: 3’ pt, 4’ st.

MARCATORI: 17’ Jagiello (B), 72’ Dessena (P).

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI BRESCIA PESCARA, HIGHLIGHTS E GOL

LEGGI ANCHE:

DIRETTA/ Frosinone Cittadella (risultato finale 1-1) video DAZN: pareggia Brighenti!Video/ Arsenal Olympiacos (0-1) highlights gol. El Araby non basta: passano i GunnersVideo/ Inter Milan (risultato 2-1) gol e highlights: Eriksen decisivo al 97'Video/ Crotone Milan (0-2) gol e highlights: ecco Brahim Diaz! (Serie A)

© RIPRODUZIONE RISERVATA