Video/ Brescia Pisa (1-1) gol e highlights: Masucci risponde a Bisoli!

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI BRESCIA PISA: LA SINTESI

Allo Stadio Mario Rigamonti le squadre di Brescia e Pisa si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio per 1 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo sono gli ospiti allenati dal tecnico D’Angelo a partire in maniera arrembante affacciandosi pericolosamente in avanti subito al 3′ con il tiro di Gliozzi respinto da Andrenacci che sbroglia in corner una situazione insidiosa al 5′ e salva i suoi all’8′ sulla conclusione provata da Mastinu. I minuti scorrono sul cronometro ed i padroni di casa guidati da mister Gastaldello si propongono in zona offensiva con un paio di spunti di Labojko.

Sul fronte opposto Gliozzi non batte Andrenacci complice l’intervento di Bisoli, pericoloso a sua volta al 39′. Nel secondo tempo le Rondinelle ricominciano con lo spirito giusto per spezzare l’equilibrio ed infatti riescono a passare in vantaggio al 53′ per merito di Bisoli, su assist dalla sinistra di Rodriguez. Nell’ultima parte dell’incontro Masucci trova il gol del pari al 79′ per merito di Masucci, supportato da Morutan.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Gianluca Aureliano, proveniente dalla sezione di Bologna, ha estratto il cartellino giallo per otto volte ammonendo rispettivamente Rodriguez, Bianchi e Karacic da un lato, Hermannsson, Masucci, Sibilli, Marin e Morutan dall’altro. Il punto conquistato in questo trentasettesimo turno del campionato cadetto permette al Brescia di salire a quota 39 ed al Pisa di portarsi a 47 punti nella classifica della Serie B.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI BRESCIA PISA: IL TABELLINO

Brescia-Pisa 1 a 1 (p.t. 0-0)

Reti: 53′ Bisoli(B); 79′ Masucci(P).

Assist: 53′ Rodriguez(B); 79′ Morutan(P).

BRESCIA (4-3-2-1) – Andrenacci; Karacic, Cistana, Mangraviti, Huard; Bisoli, Labojko, Bjorkengren; Adryan, Rodriguez; Ayé. Allenatore: Gastaldello.

PISA (4-3-3) – Nicolas; Caracciolo, Barba, Zuelli, Hermannsson; Mastinu, Beruatto, Marin; Tramoni, Torregrossa, Gliozzi. Allenatore: D’Angelo.

Arbitro: Gianluca Aureliano (sezione di Bologna).

Ammoniti: 49′ Hermannsson(P); 58′ Rodriguez(B); 60′ Masucci(P); 72′ Sibilli(P); 77′ Marin(P); 77′ Bianchi(B); 87′ Karacic(B); 90’+3′ Morutan(P).

