Video/ Brescia Reggio Emilia (83-63) sintesi e highlights: Gabriel ne mette 20! (Lega A, 11 febbraio 2024)

Al PalaLeonessa la Germani Brescia supera la UNAHotels Reggio Emilia per 83 a 63 come vedremo nel video della sintesi e degli highlights della serata. Nel primo tempo i padroni di casa guidati da coach Magro partono alla grande prendendo presto in mano il controllo delle operazioni e tenendo a distanza gli ospiti allenati da coach Priftis, costretti ad inseguirli sin dall’avvio del match.

I minuti scorrono sul cronometro ed i lombardi insistono aumentando ulteriormente il distacco sulla UNAHotels aggiudicandosi anche questo parziale per 24 a 17 rivelandosi ancora molto precisi in fase realizzativa. Nel secondo tempo entrambe le compagini lavorano ben in difesa e segnano dunque poco ma il copione non cambia rispetto a quanto accaduto in precedenza tanto che la Leonessa continua a tenere a bada gli emiliani, sin qui incapaci di accorciare il divario acquisito.

Nell’ultima parte dell’incontro la Pallacanestro Reggiana getta il cuore oltre l’ostacolo sebbene questo non sia sufficiente per prolungare la contesa all’extratime. I due punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo ventesimo turno di campionato permettono alla Germani Brescia di salire a quota 33 nella classifica della Lega A di basket, staccando nuovamente la Virtus Bologna, mentre Reggio Emilia non si muove, rimanendo ferma a 22 punti.

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come Brescia abbia sostanzialmente meritato di ottenere questo successo a partire dalla maggior precisione in fase realizzativa registrata complessivamente, il 45.9% contro il 32.3%. La Reggiana ha avuto diverse difficoltà a rimbalzo, 35 a 44 totali di cui 12 a 9 in attacco ma 23 a 35 in difesa, ma ha perso meno palle rispetto agli avversari di giornata, 12 a 15, oltre ad aver rubato lo stesso numero di possessi, 9 pari, così come nelle stoppate, 4 ciascuna. Il miglior marcatore assoluto della serata è stato il numero uno K. Gabriel grazie ai 20 punti messi a segno per la Leonessa. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, la squadra più scorretta della serata è stata la Germani a causa del 24 a 21 nel computo dei falli personali commessi.

BRESCIA – Akele, Bilan, Christon, Della Valle, Petrucelli. Panchina: Burnell, Cobbins, Cournooh, Gabriel, Massinburg, Porto, Tanfoglio. Coach: Magro.

REGGIO EMILIA – Chillo, Faye, Galloway, Vitali, Weber. Panchina: Atkins, Bonaretti, Cipolla, Grant, Smith, Suljanovic, Uglietti. Coach: Priftis.

