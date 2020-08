Video/ Brescia Sampdoria (1-1): highlights e gol, Torregrossa risponde a Leris!

Un gol per parte ed un pareggio nell’ultima di campionato tra Brescia Sampdoria. Le rondinelle e i blucerchiati si dividono la posta in palio in una partita tutto sommato equilibrata. Gli highlights del match ci mostrano la partenza sprint da parte della squadra ligure, che apre le danze con Leris dopo il rigore fallito da Quagilarella. Il pareggio del Brescia arriva su rigore nel secondo tempo, grazie ad una trasformazione di Torregrossa. Per i padroni di casa va segnalato un pimpante Zmrhal, autore di due tentativi terminati sul palo. I biancoblu non sono solo Zmhral e al trentaduesimo si affacciano in avanti con una conclusione dal limite dell’area di Torregrossa, con Falcone che non si lascia sorprendere. La Sampdoria, dunque, spezza l’equilibrio della partita al quarantunesimo minuto: nel tabellino dei marcatori ci finisce Leris, con un destro a giro che trova la deviazione decisiva di Andrenacci. Nulla da fare per il portiere del Brescia e palla in fondo al sacco. 0-1. Il secondo tempo parte nel migliore dei modi per la formazione allenata da Lopez, con Falcone che atterra Aye e provoca il rigore in favore del Brescia. Il portiere dei blucerchiati viene ammonito e sul tiro di Torregrossa non intuisce. 1-1 e palla al centro. La Sampdoria non ci sta e a ritmi alterni si ripropone in attacco, prima con un piattone di Colley respinto di Andrenacci e poi con Quagliarella, il cui gol viene annullato per posizione di offside. Termina 1-1 al triplice fischio. Il Brescia saluta la Serie A dopo un solo anno, mentre la Sampdoria chiude il campionato al quattordicesimo posto. Un piazzamento di certo non esaltante per i blucerchiati, ma comunque soddisfacente vista e considerata la partenza horror con Di Francesco.

IL TABELLINO

Brescia Sampdoria 1-1 (0-1 PT)

MARCATORI: 41′ Leris, 49′ rig. Torregrossa.

BRESCIA (4-4-2): Andrenacci; Sabelli, Gastaldello (59′ Semprini), Mangraviti, Mateju; Zmrhal, Dessena, Tonali, Spalek (59′ Ndoj); Torregrossa, Ayè (69′ Donnarumma, 78′ Viviani). A disposizione: Joronen, Alfonso, Cistana, Ghezzi. Allenatore: Diego Lopez.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Falcone; Depaoli, Yoshida, Tonelli (19′ Colley), Augello; Leris (68′ Linetty), Bertolacci (dal 72′ Askildsen), Vieira (dal 72′ Thorsby); Maroni (68′ Jankto), Quagliarella, Gabbiadini. A disposizione: Audero, Chabot, Ramirez, La Gumina, Ferrari, Murru, Rocha. Allenatore: Ranieri.

ARBITRO: Fabbri di Ravenna. Assistenti: Raspollini di Livorno e Saccenti di Modena. Quarto ufficiale: Abbattista di Molfetta. VAR: Giua di Olbia. AVAR: Valeriani di Ravenna.

AMMONITI: Gastaldello (B), Vieira (S), Falcone (S), Askildsen (S).

VIDEO BRESCIA SAMPDORIA, HIGHLIGHTS E GOL





