Video/ Brescia SPAL (1-1) gol e highlights: Latte Lath gela il Rigamonti (Serie B)

C’era il pubblico delle grandi occasioni al Rigamonti, e non soltanto per rendere omaggio ad Andrea Caracciolo (418 partite e 179 gol con la maglia delle Rondinelle) che ha appena dato l’addio al calcio giocato, a 40 anni suonati, dopo aver trascinato il Lumezzane in Serie D. Il Brescia aveva la grande occasione di scalare un mucchio di posizioni in classifica, approfittare delle sconfitte di Benevento, Monza, Pisa e Cremonese per rilanciarsi nella corsa verso la promozione diretta. Invece contro la SPAL ancora a caccia di punti per salvarsi è arrivato soltanto un pareggio che sa di play-off. Non è la fine del mondo, ci mancherebbe, ma quella degli spareggi è una lotteria che Corini e i suoi ragazzi si sarebbero risparmiati volentieri, visto che in passato ha mietuto vittime illustri. Grazie a questo 1-1 gli estensi salgono a quota 36 punti ma negli ultimi 180 minuti del campionato dovranno fare risultato contro due squadre d’alta quota per respingere il ritorno dell’Alessandria.

Nel primo tempo si è inoltre consumato l’ennesimo dramma di Giuseppe Rossi, caduto male sul ginocchio sinistro. L’esperto attaccante, 35 anni, ha capito subito che qualcosa non andava e ha chiesto immediatamente il cambio, si teme un nuovo lungo stop per il talentuoso centravanti bersagliato dalla sfortuna che gli ha precluso una carriera da top player. In tutto ciò la SPAL ha anche rischiato di farsi gol da sola con Pinato che sulla pressione di Bertagnoli ha rinviato addosso a Meccariello, salvato solamente dalla traversa con Thiam completamente fuori causa. Nel corso della ripresa si è abbattuto un autentico nubifragio che ha appesantito notevolmente il terreno di gioco ma non ha di certo scoraggiato le due squadre. Entrambi i gol che hanno deciso la sfida sono arrivati dalla panchina: Corini infatti a un certo punto ha gettato nella mischia Tramoni, ed è stato proprio il numero 27 a illudere il Brescia con un gran gol a una manciata di minuti dal novantesimo. Ma le Rondinelle non hanno fatto i conti con la caparbietà di Latte Lath, cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta, che in piena zona Cesarini su calcio d’angolo anticipa tutti e ammutolisce il Rigamonti già pronto a festeggiare quella che poteva essere una vittoria importantissima.

BRESCIA-SPAL 1-1 (0-0)

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli (81’ Karacic), Cistana, Adorni, Pajac; Bisoli, Van de Looi (74’ Behrami), Bertagnoli (74’ Jagiello); Léris (60’ Tramoni); Ayé (60’ Moreo), Bajic. All. Eugenio Corini.

SPAL (4-3-1-2): Thiam; Dickmann, Meccariello, Capradossi, Celia; Da Riva (79’ Crociata), Zanellato, Pinato (68’ Mora); Mancosu; Rossi (26’ Melchiorri, 79’ Colombo), Finotto (68’ Latte Lath). All. Roberto Venturato.

ARBITRO: Antonio Rapuano (Sez. di Rimini).

AMMONITI: 32’ Da Riva (S), 39’ Finotto (S), 49’ Celia (S), 59’ Léris (B), 63’ Adorni (B), 68’ Tramoni (B), 74’ Mancosu (S).

RECUPERO: 2’ pt, 6’ st.

MARCATORI: 84’ Tramoni (B), 90’+4’ Latte Lath (S).

