Video/ Brescia Spal (3-1): highlights e gol. Jagiello firma il tris al Rigamonti!

Il Brescia supera per tre reti ad uno la Spal posizionandosi a metà classifica mentre i ferraresi restano comunque in scia play-off. Andiamo a rivivere tutte le emozioni della gara. Martella ci prova da fuori area ma non trova la porta. Bisoli si invola verso la porta avversaria, il suo cross viene smanacciato da Berisha che per poco non favorisce Ayè. Strefezza ci prova da fuori area ma la sua conclusione viene deviata fuori. Segre ci prova al volo su passaggio di Sernicola ma Joronen blocca senza problemi. Bjarnason! La sblocca il Brescia! Su calcio d’angolo Berisha respinge dopo il tiro di Ayè, Bjarnason si avventa di testa e porta avanti le rondinelle. Dickmann calcia da fuori area ma non trova lo specchio, subito reattiva la Spal. La prima frazione termina con il Brescia avanti.

IL SECONDO TEMPO

Ndoj serve per Ayè che brucia Tomovic ma sbaglia la conclusione. Sala prova a servire Paloschi, Joronen esce in maniera tempestiva. Ayè! Arriva il raddoppio del Brescia! Ragusa si fa respingere il tiro da Berisha, lo stesso Ragusa la rimette in mezzo per Ayè che sigla il raddoppio. Strefezza! La riapre la Spal un minuto dopo! Bel gol del brasiliano che un destro a giro riapre la contesa. Jagiello! Arriva il tris del Brescia! Mateju scende fino a servire il compagno di squadra per il tris. La gara termina con la vittoria del Brescia per tre reti ad uno.

IL TABELLINO

Brescia 4-3-1-2: Joronen; Mateju, Cistana, Mangraviti, Martella; Bisoli, Van de Looi, Ndoj (Jagiello, 69′); Bjarnason; Ayé (Łabojko, 79′), Ragusa (Donnarumma, 69′). All: Clotet

SPAL 4-3-2-1: Berisha; Dickmann (Sala, 46′), Tomovic, Okoli, Sernicola (Spaltro, 83′); Segre (Asencio, 83′), Murgia (Di Francesco, 60′), Mora; Strefezza, Esposito; Paloschi (Floccari, 60′). All: Rastelli

Reti: Bjarnason (38′), Ayè (63′), Strefezza (65′), Jagiello (79′)

Ammoniti: Bjarnason, Cistana

Arbitro: Luca Massimi

