Video/ Brescia Spezia (0-0) highlights: due legni per Bisoli e Kouda! (Serie B, 27 aprile 2024)

Allo Stadio Mario Rigamonti termina con un pareggio a reti inviolate per 0 a 0 la sfida disputatasi tra Brescia e Spezia come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli Aquilotti di mister D’Angelo tentano immediatamente di prendere in mano il controllo delle operazioni suonando la carica con Falcinelli al 2′ e Vignali al 6′, rischiando però anche qualcosa sullo spunto firmato da Bianchi di testa per le Rondinelle di Maran verso il 4′.

I minuti passano ed i padroni di casa crescono collezionando una serie di occasioni fallite con Dickmann all’11’ ed al 25′, Bjarnason al 23′ e con Bisoli intorno al 32′, mancando tuttavia fin troppo spesso lo specchio della porta avversaria. Nel secondo tempo i bianconeri ricominciano la ripresa in maniera analoga a quanto mostrato in avvio ed è in questo caso il neo entrato Verdi a suonare la carica poco dopo l’ora di gioco. Nel finale le chances non mancano alla Leonessa che si vede intercettare un tiro di Bianchi dal portiere Zoet al 76′ oltre a centrare la traversa con Bisoli all’84’.

Nel recupero al 90’+3′ i liguri pareggiano pure il conto dei legni cogliendo a loro volta la traversa con la giocata di Kouda. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Gianluca Manganiello di Pinerolo ha estratto il cartellino giallo in tre occasioni ammonendo rispettivamente Bisoli al 66′ da un lato, Vignali al 45′ e Mateju all’87’ dall’altro. Il pari maturato in questa trentacinquesima giornata del campionato cadetto consegna un punto al Brescia, che sale a quota 47, così come allo Spezia, che raggiunge i 37 punti nella classifica della Serie B 2023/2024.

