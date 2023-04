Video/ Brescia Ternana (1-0) gol e highlights: le Rondinelle sperano ancora

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI BRESCIA TERNANA: PUNTI SALVEZZA!

Il Brescia batte la Ternana e può sperare ancora nella salvezza, rendendo pericolante la classifica degli umbri. In attesa di vedere gol e highlights di Brescia Ternana andiamo a raccontare la partita. Impiega appena 5′ il Brescia a sbloccare il risultato contro la Ternana: perfetto inserimento di Jallow su calcio d’angolo battuto da Lobojko e Rondinelle avanti. La Ternana prova a reagire al 10′ con una conclusione di Favilli agevolmente controllata da Andrenacci, quindi il primo ammonito della partita è Huard dopo un fallo su Diakite. Al 23′ non porta frutti agli umbri una punizione dalla trequarti battuta da Di Tacchio, il Brescia prova a controllare e ripartire. La Ternana fa fatica ad essere incisiva dal punto di vista offensivo, al 29′ ancora il Brescia punge in avanti con un colpo di testa di Aye che finisce però tra le braccia di Iannarilli. Al 33′ il portiere degli umbri non ha problemi su una traiettoria centrale su punizione di Huard, quindi finisce di poco fuori al 36′ una potente conclusione mancina di Aye.

Nell’intervallo fuori Sorensen e dentro Capanni nella Ternana, che nel primo quarto d’ora della ripresa si fa vedere solo con un affondi di Favilli, anticipato in uscita da Andrenacci. Al 15′ dentro Adryan e fuori Rodriguez nel Brescia, la Ternana prova a fare la partita a caccia del pareggio ma i rossoverdi non riescono a creare veri pericoli per la porta delle Rondinelle, che gestiscono con grande vittoria il prezioso vantaggio di misura, pur faticando a ripartire. Non portano frutti gli assalti finali della formazione umbra e anzi al 38′ sono le Rondinelle ad andare vicinissime al raddoppio con Aye che gira a rete dopo un batti e ribatti in area rossoverde, trovando però il salvataggio sulla linea di Mantovani. 6′ di recupero ma la Ternana produce solo un colpo di testa di Favilli che si alza sopra la traversa, i 3 punti sono del Brescia.

LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI DI BRESCIA TERNANA

Davide Gastaldello sottolinea quanto il Brescia creda ancora nella salvezza: “Oggi abbiamo ancora più speranza e c’è da prendere quello che la squadra ha dimostrato: era un momento difficile. Avevo chiesto ai ragazzi di non aver paura di giocare il pallone: nel primo tempo lo abbiamo fatto molto bene, nella ripresa ci siamo abbassati. Mi è piaciuto il primo tempo: siamo usciti anche dal basso palla al piede. Sono segnali importanti. Ora dobbiamo alzare ancora un po’ il livello, io credo nei miei uomini. La Ternana ha avuto alcune occasioni, ma la migliore è capitata a noi per chiudere il match salvando un gol sulla linea. Quando si vivono questi momenti, le energie fisiche vengono bruciate anche prima della partita: alla lunga le paghi. Ma vi garantisco che questa squadra sta bene.”

Amaro Cristiano Lucarelli dopo il ko della Ternana: “Se siamo da TSO? Ne dico tante, da oggi entro in silenzio stampa. Quando non vengo ascoltato da più parti significa che non incido. Ho sentito parlare di playoff e cessione della società, non vengo ascoltato così preferisco isolarmi fino alla fine del campionato, prima che la Ternana non raggiunga la salvezza di cui ne parlo solo io. Mi dispiace per i tifosi, mi troveranno al campo se chiederanno spiegazioni. Da un po’ di tempo dico che bisogna guardarsi dietro, che puntiamo alla salvezza ma sono da solo, sembro essere l’unico a vedere dei pericoli. Quando mi sento lo scemo del villaggio mi faccio da parte, non commento nemmeno la partita di oggi.”

