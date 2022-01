Video/ Brescia Ternana (1-1) highlights: Donnarumma sfiora il gol dell’ex (Serie B)

VIDEO BRESCIA TERNANA (1-1): STOP PER LE RONDINELLE

Con il Pisa che non sta attraversando un buon momento – un solo punto in due partite per la capolista del campionato di Serie B – per il Brescia questa poteva essere la grande occasione di passare in testa alla classifica, ma contro la Ternana le rondinelle di mister Inzaghi non vanno oltre l’1-1 e restano così alle spalle dei toscani che mantengono il primato nonostante il pareggio a dir poco sofferto in casa della SPAL, con i ferraresi che hanno colpito un paio di legni e sprecato una miriade di occasioni. Al Rigamonti le Fere fanno subito capire ai padroni di casa che non sono venuti per una visita di piacere, al 12’ del primo tempo la squadra di Lucarelli passa in vantaggio: sugli sviluppi di un calcio d’angolo nessuno si preoccupa di Sorensen che svetta di testa e batte Joronen che respinge il pallone quando è già completamente dentro. In contropiede gli ospiti segnano pure il raddoppio con Falletti ma il suo ultimo tocco è con la mano e da regolamento quando si segna con gli arti superiori, oltre all’annullamento del gol scatta in automatico anche l’ammonizione, a prescindere dalla distanza rispetto al corpo e dalla volontarietà o meno del gesto.

VIDEO BRESCIA TERNANA: IL SECONDO TEMPO

Inutili le proteste dell’uruguaiano che spreca solamente un mucchio di fiato. Successivamente ci pensa Jagiello a pareggiare i conti sfruttando nel migliore dei modi la sponda di Moreo, niente da fare per Iannarilli che si riscatterà nella ripresa negando la doppietta personale al polacco. Partito dalla panchina, Donnarumma entra in corso d’opera e prova in tutte le maniere a punire i suoi ex-compagni di squadra, ma la traversa scheggiata a cinque minuti dal novantesimo salva il Brescia che in precedenza aveva sfiorato il ribaltone con il salvataggio sulla linea di Capuano che allontana la sfera dopo l’intervento dell’estremo difensore rossoverde sul tiro di Bajic, innescato da Palacio. Un risultato che probabilmente scontenta tutti visto che fino al triplice fischio di Dionisi entrambe le formazioni hanno cercato di vincerla a tutti i costi.

VIDEO BRESCIA TERNANA 1-1, IL TABELLINO

BRESCIA-TERNANA 1-1 (1-1)

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli (72’ Karacic), Cistana, Mangraviti, Huard; Bisoli, Andreoli (81’ Tramoni), Léris (66’ Bertagnoli); Jagiello, Ayé (65’ Palacio), Moreo (66’ Moreo). All. Filippo Inzaghi.

TERNANA (4-3-3): Iannarilli; Defendi, Capuano, Sorensen, Celli (87’ Paghera); Koutsoupias (73’ Diakité), Agazzi, Palumbo (60’ Salzano); Partipilo (73’ Peralta), Pettinari (60’ Donnarumma), Falletti. All. Cristiano Lucarelli.

ARBITRO: Federico Dionisi (sez. di L’Aquila).

AMMONITI: 16’ Pettinari (T), 28’ Falletti (T), 45’+2’ Palumbo (T), 69’ Sabelli (B), 77’ Agazzi (T).

RECUPERO: 2’ pt, 3’ st.

MARCATORI: 12’ Sorensen (T), 35’ Jagiello (B).

