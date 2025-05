VIDEO BRESCIA TREVISO, SINTESI E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Al PalaLeonessa A2A la Germani Brescia si aggiudica la sfida contro la Nutribullet Treviso Basket vincendo per 114 a 91. Nella prima frazione di gioco i biancazzurri sembrano poter cominciare alla grande questa partita e chiudono i primi dieci minuti di gioco in vantaggio così da forzare i rivali di giornata ad inseguirli sin dagli istanti iniziali del match.

Il tempo passa e la Leonessa reagisce a dovere ribaltando l’andamento della gara e mettendo a sua volta in difficoltà la formazione guidata da coach Francesco Vitucci, che contrasta come può il ritorno degli avversari. Nel secondo tempo le due compagini si danno battaglia rispondendosi a vicenda colpo su colpo, tanto da chiudere appunto sul 26 pari questo primo parziale della ripresa.

La squadra di coach Ramondino cambia marcia nel finale schiantando i veneti per 38 a 16 che non solo permette ai biancoblu di superare i cento punti ma di chiudere addirittura con un vantaggio di ben ventitre lunghezze. Il miglior marcatore della serata è stato il numero diciotto Nikola Ivanovic grazie ai ben 26 punti messi a segno per Brescia.

Questa vittoria assegna due punti alla Germani Brescia che in questo modo raggiunge quota 44 nella classifica della Lega A di basket stagione 2024/2025. La sconfitta riconferma invece la NutriBullet Treviso Basket a 24 punti, ovvero allo stesso punto in cui era prima dell’inizio di questo trentesimo turno di campionato.

