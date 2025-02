VIDEO BRESCIA TRIESTE, SINTESI E HIGHLIGHTS: PUNTO A PUNTO

Al PalaLeonessa di Brescia la Germani Brescia vince non senza faticare per 93 a 90 contro la Pallacanestro Trieste. Nel primo tempo i lombardi cominciano la partita apparentemente nel migliore dei modi e cioè assumendone presto il comando chiudendo in vantaggio e segnando parecchio già nei primi dieci minuti.

I biancoblu sbagliano poco al tiro e faticano un po’ a rimbalzo con Trieste che invece lentamente cerca di aggiustare i propri difetti, così da ridurre il distacco maturato in avvio. L’incontro prosegue ed i biancorossi, dopo i buoni passi in avanti compiuti prima del riposo nonostante qualche incertezza nei possessi come suggerito dalle palle perse, nel secondo tempo concludono il sorpasso immediatamente al termine del terzo quarto, rivelandosi capaci di dare ancora molto ed imporre la direzione che più li aggrada al match aspettando l’ultimo e decisivo periodo regolamentare.

Nel finale la situazione viene però di nuovo ribaltata con il ritorno della Leonessa, pronta a ruggire rifilando un parziale di 26 a 22 agli alabardati che vengono così sconfitti quasi in extremis. La Germani Brescia si arrampica fino a quota 28 nella classifica della Lega A di basket 2024/2025 tramite i due punti in arrivo con questa vittoria della diciannovesima giornata di campionato mentre la Pallacanestro Trieste deve ripartire nel prossimo turno dai suoi 22 punti.

VIDEO BRESCIA TRIESTE: GUARDA SINTESI E HIGHLIGHTS