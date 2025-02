C’è qualcosa che non va al Festival di Sanremo 2025 con le scale, tra cadute e scivoloni mancati. Ne sanno qualcosa Francesca Michielin e Kekko Silvestre dei Modà, ma non solo, perché Bresh, ad esempio, al termine della scalinata che porta sul palco dell’Ariston stava per scivolare davanti a Carlo Conti e Alessandro Cattelan.

Per sua fortuna, è riuscito a scongiurare il peggio e a restare in piedi, cavandosela con una risata insieme ai due conduttori che si sono allarmati per qualche secondo. Dai gesti che ha fatto con le braccia il cantante si è percepito il sollievo e al tempo stesso la consapevolezza che avrebbe regalato una scena epica nella quinta e ultima serata della kermesse canora.

La reazione dei social alla quasi caduta di Bresh a Sanremo 2025

Dopo i problemi tecnici nella serata delle cover del Festival di Sanremo 2025, Bresh ha rischiato di cadere davanti a tutti all’Ariston, ma per assurdo proprio all’ultimo gradino delle scale. Un particolare che non è passato inosservato sui social, dove la vicenda è stata commentata ovviamente con ironia: “Stavamo per avere la quarta caduta ed era da Bresh, Dio questo ragazzo tra ieri e oggi si deve fare un viaggio a Lourdes mi sa“.

Altri utenti hanno espresso quasi delusione per il mancato scivolone: “Anche stasera Bresh stava per darci la cosa più epica della serata ovvero la caduta live e invece…“. Qualcuno invece ha tirato come lui un sospiro di sollievo: “Il modo in cui Bresh si è salvato dalla caduta“.

