VIDEO BREST BAYER LEVERKUSEN, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stade de Roudourou di Guingamp le squadre di Brest e Bayer Leverkusen si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio per 1 a 1 maturato già nel corso della prima frazione di gioco come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i tedeschi provano a iniziare la partita con l’obiettivo di prenderne subito il controllo cercando anche di andare alla conclusione verso il 3′ con Aleix Garcia sebbene il suo tiro venga ribattuto dalla retroguardia avversaria.

I minuti passano e le Aspirine continuano a spingere finchè spezzano l’equilibrio di partenza intorno al 24′ per merito della rete firmata da Wirtz, bravo a capitalizzare l’assist offertogli dal suo compagno Hofmann. Tuttavia, lo stesso Wirtz fallisce l’occasione per raddoppiare immediatamente alla mezz’ora ed i francesi crescono fino a segnare il gol del pareggio con una bella conclusione al volo di Lees-Melou, che insacca la sfera dal limite al 39′ su cross dalla sinistra di Camara.

Nel secondo tempo il canovaccio del match rimane invariato rispetto a quanto ammirato sul finire della frazione di gioco precedente con lo scatenato Lees-Melou che manda il pallone alto sopra la traversa con un paio di tiri imprecisi al 47′ ed al 50′ così come non inquadra il bersaglio di testa nemmeno Ajorque al 52′. Nel finale i rossoneri protestano al 67′ su un tocco di mano commesso forse da Lees-Melou e Kovar alimenta le speranze dei suoi mettendo in angolo la giocata di Camara al 76′.

I Pirati si rivedono con Mama Balde all’87’ ed il Bayer si lamenta anche all’89’ su un presunto fallo subito da Hofmann con il VAR che non richiama il direttore di gara e nel recupero al 90’+6′ Wirtz spreca la chance per completare la doppietta personale che sarebbe valsa il successo. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro slovacco Ivan Kruzliak ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Salah all’84’ e Lees-Melou al 90’+5′ da un lato, Frimpong al 72′, Wirtz al 75′, Xabi Alonso al 79′ e Tah al 90’+2′ dall’altro. Il punto conquistato in questa terza giornata della competizione continentale permette sia al Brest che al Bayer Leverkusen di raggiungere i 7 punti nella classifica della Champions League 2024/2025.

VIDEO BREST BAYER LEVERKUSEN: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS