VIDEO GOL E HIGHLIGHTS BREST PSG: TRIONFO DEGLI OSPITI!

Video Brest Paris San Germain che racconta una sfida che si sblocca nei primi 20 minuti grazie al calcio di rigore realizzato da Vitinha. Il calciatore portoghese approfitta di un tocco con il braccio della difesa avversaria per spedire il pallone in porta dagli 11 m. Tra i giocatori più attivi c’è sicuramente Dembele. Nel corso del primo tempo Lex Barcellona sfiora la rete in due occasioni fino ad essere più fortunato al minuto 45. Assist del solito Hakimi controllo e tiro in porta che si insacca all’angolino basso di destra. Il primo tempo si chiude anche con una grande occasione per il Brest con la palla sul palo stampata da Sima.

Il Var frena il Psg con la rete di Doue annullata per fuorigioco ma ecco che ancora la compagine Parigina si ritrova dalle parti del portiere avversario. Dembele spedisce in porta un pallone vacante all’interno dell’area di rigore battendo il portiere e facendo lo 0-3 finale. Vittoria per gli ospiti in trasferta e continuano l’ottimo periodo di forma dopo le vittoria contro Monaco, Lens, Brest e Stoccarda.

