Video/ Brindisi Avellino (0-4) gol e highlights: doppietta di Gori e tre punti facili (12 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS BRINDISI AVELLINO: LA SINTESI

Brindisi e Avellino, la situazione vede il risultato a favore degli ospiti per 0-1, grazie alla rete messa a segno da Mule. La partita ha avuto un inizio dinamico, con l’Avellino che ha colto l’opportunità di portarsi in vantaggio grazie al gol di Mule. La rete potrebbe influenzare l’andamento del match, spingendo il Brindisi a cercare una risposta immediata. La squadra di casa, quindi, sarà determinata a recuperare lo svantaggio e a mettere sotto pressione gli avversari. Con la partita ancora aperta, ci si aspetta un susseguirsi di azioni e un’atmosfera intensa sul terreno di gioco. Gli appassionati possono aspettarsi che entrambe le squadre diano il massimo per ottenere un risultato positivo.

Al termine del primo tempo di Brindisi e Avellino, il risultato è di 0-2, con Avellino che ha raddoppiato il vantaggio grazie a una rete di Gori. La squadra ospite sembra avere il controllo della partita, dimostrando un’efficacia notevole in attacco. D’altro canto, Brindisi dovrà cercare di trovare una risposta nel secondo tempo per rimontare lo svantaggio e sperare di invertire le sorti della partita. La situazione al momento sembra favorevole ad Avellino, ma il calcio è noto per le sue sorprese, e tutto potrebbe ancora accadere nella seconda metà del match. Dopotutto la squadra sta giocando una partita suntuosa fino a questo momento.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS BRINDISI AVELLINO, IL SECONDO TEMPO

Brindisi e Avellino, la squadra ospite ha ampliato il proprio vantaggio, portando il risultato a 0-4. Le reti sono state realizzate da Sgarbi e Gori, che con una doppietta ha contribuito in modo significativo al successo della squadra campana. Gli attaccanti hanno dimostrato precisione e determinazione nel finalizzare le azioni, mettendo a segno gol importanti che consolidano la loro posizione in campo. La squadra di Avellino sembra dominare la partita, sfruttando al meglio le opportunità offerte. Il Brindisi, dal canto suo, si trova ora in una situazione difficile e dovrà cercare di rimontare per invertire il corso della partita. Il secondo tempo promette di essere intenso e ricco di azioni, con entrambe le squadre che lotteranno per i tre punti.

Brindisi e Avellino si conclude con un netto risultato a favore degli ospiti, che si impongono con un 0-4 finale. La squadra campana ha dimostrato una prestazione convincente, mettendo a segno diverse reti e mostrando un controllo sostanziale del gioco. Gli attaccanti avellinesi, in particolare Sgarbi e Gori, sono stati determinanti nel segnare i gol che hanno contribuito alla vittoria della loro squadra. La difesa di Avellino ha anche giocato un ruolo fondamentale nel mantenere inviolata la propria porta, respingendo gli attacchi avversari. Dall’altra parte, il Brindisi ha faticato a contenere gli assalti avversari e a trovare varchi per minacciare la porta avversaria. La partita ha visto una netta supremazia dell’Avellino, che ha conquistato i tre punti con una prestazione complessiva di alto livello. Con questo risultato, l’Avellino consolida la propria posizione in classifica, mentre il Brindisi dovrà analizzare la partita per individuare gli aspetti su cui lavorare per migliorare nelle prossime sfide.

BRINDISI AVELLINO, IL TABELLINO

BRINDISI: Saio I. (Portiere), Valenti B., Gorzelewski F., Cappelletti D., Monti N., Cancelli C. (dal 17′ st Costa R.), Malaccari N. (dal 35′ st Petrucci D.), Albertini A., De Angelis P. (dal 9′ st Lombardi L.), Golfo F. (dal 9′ st Fall M.), Moretti F. (dal 9′ st Ganz S.). A disposizione: Albertazzi M. (Portiere), Auro C. (Portiere), Bellucci N., Bizzotto N., Ceesay W. R., De Feo G., Galano C., Vona A.

AVELLINO: Ghidotti S. (Portiere), Ricciardi M., Armellino M., Mule E., Sannipoli D. (dal 38′ st Maisto F.), Lores I., Casarini F. (dal 23′ st Dall’Oglio J.), Palmiero L., Sgarbi L. (dal 24′ st Tozaj E.), Marconi M. (dal 12′ st D’Angelo Sonny), Gori G. (dal 24′ st Patierno C.). A disposizione: Mundula C., Pane P. (Portiere), Pezzella S., Pizzella A. (Portiere), Susko D.

RETI: al 12′ pt Mule E. (Avellino) , al 31′ pt Gori G. (Avellino) , al 13′ st Gori G. (Avellino) , al 16′ st Sannipoli D. (Avellino) .

AMMONIZIONI: al 20′ pt Cappelletti D. (Brindisi), al 11′ st Monti N. (Brindisi), al 32′ st Gorzelewski F. (Brindisi) al 28′ pt Casarini F. (Avellino), al 34′ pt Sgarbi L. (Avellino).

