Video/ Brindisi Benevento (0-1) gol e highlights: Ferrante regala il +3 alle ‘Streghe’ (25 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS BRINDISI BENEVENTO: LA CRONACA

Video Brindisi Benevento che presenta una partita subito equilibrata fin dai primissimi minuti. Dopo appena 40 secondi si ferma Karic, ma il giocatore del Benevento si riprende poco dopo e ritorna in campo per continuare la sfida. Cerca spazio Ferrante: l’ex Brescia e Ternana riesce a sbloccare la partita sfruttando un ottimo inserimento senza palla colpendo verso la porta avversaria. Benevento che sblocca la partita al minuto 22 e gestisce la sfida concedendo poco alla formazione avversaria. Nel corso del primo tempo due ammonizioni: Ceesay per il Brindisi, Tello per il Benevento. Finisce il primo tempo che termina con il risultato di 0-1 per le Streghe.

Secondo tempo della sfida tra Brindisi e Benevento che presenta ben quattro cartellini gialli inflitti da parte del direttore di gara nei confronti di: Masciangelo, Bizzotto, Ciano e Pastina. Nel secondo tempo l’occasione più importante capita alla formazione pugliese che va vicinissima al pareggio con Golfo ma un super intervento da parte dell’ex portiere del Pescara Paleari nega la gioia del gol all’ex Catania. Per i giallorossi una delle occasioni più importanti è quella capitata a Talia: il regista del Benevento prova un’incursione solitaria ma viene fermato dalla difesa avversaria prima che arrivi dalle parti del portiere. Direttore di gara che al termine dei 90 minuti fischia tre volte e manda le due formazioni nei propri spogliatoi, vittoria Benevento.

VIDEO GOL BRINDISI BENEVENTO: IL TABELLINO

BRINDISI: Saio I. (Portiere), Valenti B., Cappelletti D., Bizzotto N., Nicolao G., Ceesay W. R. (dal 1′ st Ganz S.), Malaccari N., Cancelli C. (dal 32′ st De Angelis P.), Albertini A. (dal 37′ st Galano C.), Moretti F. (dal 13′ st Golfo F.), Lombardi L. (dal 36′ st Bunino C.). A disposizione: Albertazzi M. (Portiere), Bellucci N., Costa R., De Feo G., Fall M., Gorzelewski F., Mazia A., Monti N., Petrucci D., Vona A.

BENEVENTO: Paleari A. (Portiere), Berra F., Capellini R., Pastina C., El Kaouakibi H., Karic N., Talia A., Pinato M. (dal 35′ st Kubica K.), Masciangelo E. (dal 22′ st Benedetti A.), Tello A. (dal 12′ st Ciano C.), Ferrante A. (dal 35′ st Marotta A.). A disposizione: Agazzi D., Alfieri V., Bolsius D., Carfora L., Manfredini N. (Portiere), Nunziante A. (Portiere), Rillo F., Rossi R., Simonetti P., Sorrentino S., Viscardi A.

Reti: al 22′ pt Ferrante A. (Benevento) .

Ammonizioni: al 37′ pt Ceesay W. R. (Brindisi), al 30′ st Bizzotto N. (Brindisi) al 40′ pt Tello A. (Benevento), al 20′ st Masciangelo E. (Benevento), al 38′ st Talia A. (Benevento), al 44′ st Pastina C. (Benevento), al 45’+3 st Ciano C. (Benevento), al 45’+5 st Marotta A. (Benevento).

VIDEO BRINDISI BENEVENTO: GOL E HIGHLIGHTS













