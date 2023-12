Video/ Brindisi Crotone (0-2) gol e highlights: vittoria convincente dei calabresi (Serie C, 3 dicembre 2023)

Brindisi e Crotone, il punteggio attuale è di 0-1, con la rete di Vuthaj che ha portato in vantaggio gli ospiti. Al 12° minuto, Vuthaj ha capitalizzato su un’opportunità in zona d’attacco, segnando il gol che ha portato il Crotone in vantaggio. La sua abilità nel concludere l’azione ha colto di sorpresa la difesa avversaria e ha cambiato l’inerzia della partita. Nonostante il risultato negativo, il Brindisi cercherà di rispondere nella rimanente parte della partita, cercando di pareggiare il punteggio. Il Crotone, d’altra parte, cercherà di difendere il vantaggio ottenuto. La partita è ancora aperta, e gli spettatori possono aspettarsi ulteriori momenti emozionanti mentre Brindisi e Crotone continuano il loro scontro sul campo.

Il Brindisi si trova in una situazione di svantaggio alla fine del primo tempo della sfida contro il Crotone, con un punteggio di 0-1 grazie alla rete di Papini. Il Crotone ha dimostrato efficacia in attacco, e sebbene Papini avrebbe potuto fare il 0-2, il Brindisi cercherà di rientrare nella partita nel secondo tempo. Con regolazioni tattiche e determinazione, entrambe le squadre si preparano a una seconda metà avvincente. La seconda metà di Brindisi vs Crotone ha visto il Brindisi cercare di recuperare il gap, ma il Crotone ha difeso con fermezza. Nonostante Papini avrebbe potuto segnare il secondo gol, il Brindisi ha lottato fino alla fine. La rete nel primo tempo ha garantito la vittoria al Crotone, che ha resistito agli assalti finali del Brindisi, conquistando i tre punti al termine del match.

Brindisi e Crotone, il punteggio rimane 0-1 a favore del Crotone. Un momento cruciale ha coinvolto Cappelletti del Brindisi, che ha avuto un’occasione determinante. Al 60° minuto, Cappelletti si è trovato in un’ottima posizione per pareggiare il punteggio con un’azione aggressiva in zona d’attacco. Nonostante la situazione favorevole, la sua conclusione è stata bloccata dalla difesa avversaria o è terminata fuori bersaglio, mantenendo il Crotone in vantaggio. Nonostante il risultato ancora sfavorevole, il Brindisi cerca di reagire, intensificando gli sforzi in attacco, mentre il Crotone continua a difendersi con fermezza. La partita rimane aperta, e gli spettatori possono aspettarsi che l’azione continui a crescere nei prossimi minuti.

Brindisi e Crotone si è conclusa con una vittoria per 0-2 a favore del Crotone, grazie alla rete di Spaltro. Il primo tempo ha visto il Crotone prendere il comando con una solida prestazione offensiva, culminata nella rete di Spaltro. Il Brindisi ha cercato di reagire, ma la difesa avversaria ha resistito agli attacchi avversari. Nella ripresa, il Crotone ha consolidato il proprio vantaggio e ha continuato a difendersi con efficacia. Nonostante il Brindisi abbia cercato di rientrare in partita, il Crotone ha mantenuto il controllo. La rete di Spaltro si è rivelata determinante, contribuendo in modo significativo alla vittoria del Crotone. La squadra ospite ha dimostrato solidità difensiva e capacità di sfruttare le opportunità in attacco. Il Brindisi, d’altra parte, cercherà di apprendere dagli sviluppi della partita per migliorare nelle prossime sfide. Restate con noi per ulteriori aggiornamenti sul mondo dello sport e per coprire gli sviluppi delle prossime partite.

BRINDISI: Albertazzi M. (Portiere), Bizzotto N., Cappelletti D. (dal 33′ st Moretti F.), Bellucci N., Valenti B., Malaccari N., Petrucci D. (dal 7′ st Ceesay W. R.), De Angelis P. (dal 6′ st Lombardi L.), Nicolao G. (dal 13′ st Albertini A.), Galano C., Bunino C. (dal 33′ st Monti N.). A disposizione: Auro C. (Portiere), Cancelli C., Costa R., Fall M., Ganz S., Gorzelewski F., Mazia A., Saio I. (Portiere), Vona A.

CROTONE: Dini A. (Portiere), Papini F. (dal 1′ st Spaltro R.), Loiacono G., Crialese C., Bruzzaniti G. (dal 37′ st Giannotti P.), Petriccione J., Negro Di Stefano V., Giron M., D’Ursi E. (dal 37′ st Jurcec J.), Vuthaj D. (dal 44′ st Cantisani R.), Gomez G.. A disposizione: Felippe Martello L., Lucano A. (Portiere), Pannitteri O., Rojas L., Schiro T.

RETI: al 18′ pt Vuthaj D. (Crotone) , al 19′ st Spaltro R. (Crotone) .

