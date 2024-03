Video/ Brindisi Giugliano (0-0) highlights: punto d’oro per i campani (10 marzo 2024)

VIDEO HIGHLIGHTS BRINDISI GIUGLIANO (0-0): LA PARTITA

Il Brindisi, ultimo in classifica, non va oltre lo zero a zero contro un Giugliano ridotto in dieci uomini dal ventesimo minuti di gara. Intervento pericoloso di Romano che va con il piede a martello, rosso diretto e Giugliano in dieci dopo venti minuti di gara. Guida ci prova al volo, la sfera sfiora il palo. Baldè serve un gran pallone a Ciuferri, da ottima posizione esce un tiro debole. Brindisi che fatica nonostante la superiorità numerica. Giallo a Petrucci dopo un fallo. Petrucci in mezzo per Bagatti che va ad un passo dal vantaggio.

Il Giugliano ha l’occasione per siglare ma spreca in maniera incredibile. Salvemini si fa respingere la sfera da Antonino in area, Giorgione a porta vuota la mette alta! Giugliano che sta giocando in dieci uomini da inizio gara ma che sta disputando un’ottima gara. Monti per Bunino che colpisce di testa e trova solo l’esterno della rete. Monti la mette in mezzo, Bunino di testa non trova lo specchio.

VIDEO HIGHLIGHTS BRINDISI GIUGLIANO (0-0): IL TABELLINO

BRINDISI: Antonino V., Merletti T., Gorzelewski F., Monti N., Valenti B. (dal 27′ st Opoola M.), Labriola V., Bagatti N. (dal 28′ st Pagliuca M.), Petrucci D. (dal 19′ st Speranza M.), Falbo L. (dal 1′ st Galazzini D.), Vantaggiato D. (dal 19′ st Bunino C.), Guida A.. A disposizione: Auro C., Saio I., Bonnin T., Fiorentino G., Martorelli C., Spingola V., Vona A., Zerbo P.

GIUGLIANO: Russo D. (Portiere), Valdesi A. (dal 37′ st Barba B.), Cargnelutti R., Caldore M., Oyewale S., Berardocco L., Romano A., Gladestony, Ciuferri F., Salvemini F. (dal 36′ st Di Dio F.), Balde I. (dal 1′ st Maselli S.). A disposizione: Baldi G., Coprean R., Boccia A., De Rosa R., De Sena C., Giorgione C., Oviszach E., Scognamiglio G., Yabre M.

Reti: –

Ammonizioni: al 28′ pt Merletti T. (Brindisi), al 40′ pt Petrucci D. (Brindisi) al 44′ st Oyewale S. (Giugliano).

Espulsioni: al 18′ pt Romano A. (Giugliano).

