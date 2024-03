Video/ Brindisi Messina (1-3) gol e highlights: doppietta di Zunno! (Serie C, 2 marzo 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI BRINDISI MESSINA: LA SINTESI

Allo Stadio Franco Fanuzzi il Messina supera in trasferta il Brindisi per 3 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa guidati dal tecnico Danucci partono forte affacciandosi subito pericolosamente in zona offensiva al 5′ con un colpo di testa di Opoola ben parato dall’attento Fumagalli. I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti allenati da mister Modica crescono tanto da riuscire anche a passare in vantaggio al 32′ grazie alla rete messa a segno da Zunno, protagonista di una bella azione personale.

Nel secondo tempo il copione non pare cambiare rispetto a quanto accaduto in precedenza ed infatti i giallorossi trovano il gol del raddoppio al 50′ per merito di Ragusa, su assist in contropiede del suo compagno Emmausso. I pugliesi provano a risollevare le sorti della gara accorciando le distanze al 54′ con il gol siglato da Opoola. Nell’ultima parte dell’incontro i siciliani riallungano chiudendo i conti in maniera definitiva con il tris calato al 75′ da Zunno, autore dunque di una doppietta personale.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Matteo Centi, proveniente dalla sezione di Terni, ha estratto il cartellino giallo per sette volte ammonendo rispettivamente Petrucci, Opoola e Zerbo da un lato, Polito, Dumbravanu, Fumagalli e Scafetta dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo ventinovesimo turno di campionato permettono al Messina di salire a quota 39 nella classifica del girone C della Serie C mentre il Brindisi non si muove, rimanendo fermo a 17 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI BRINDISI MESSINA: IL TABELLINO

Brindisi-Messina 1 a 3 (p.t. 0-1)

Reti: 32′, 75′ Zunno(M); 50′ Ragusa(M); 54′ Opoola(B).

Assist: 50′ Emmausso(M).

BRINDISI (3-4-3) – Saio; Merletti, Bellucci, Gorzalewski; Vona, Petrucci, Bagatti, Valenti; Guida, Trotta, Opoola. A disposizione: Antonino, Auro, Fiorentino, Vantaggiato, Speranza Labriola, Spingola, Pagliuca, Zerbo. Allenatore: Ciro Danucci.

MESSINA (4-2-3-1) – Fumagalli; Salvo, Manetta, Dumbravanu, Polito; Franco, Frisenna; Rosafio, Emmausso, Zunno; Ragusa. A disposizione: Di Bella, Piana, Lia, Zona, J. Fumagalli, Ortisi, Scafetta, Giunta, Civilleri, Cavallo, Signorile, Luciani, Plescia. Allenatore: Giacomo Modica.

Arbitro: Matteo Centi (sezione di Terni).

Ammoniti: 25′ Petrucci(B); 47′ Polito(M); 58′ Dumbravanu(M); 65′ Opoola(B); 67′ Fumagalli(M); 71′ Scafetta(M); 90’+5′ Zerbo(B).

