Video/ Brindisi Monopoli (1-2) gol e highlights: un autorete decide il derby (29 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS BRINDISI MONOPOLI: SINTESI

Nei primi venti minuti di Brindisi Monopoli, il punteggio si mantiene fermo sullo 0-0, ma un momento degno di nota è stato l’occasione di Starita degli ospiti, che ha tentato un tiro da fuori. La partita si è sviluppata con un equilibrio evidente, ma è stata l’azione di Starita a creare un brivido nell’ambiente. Con una conclusione dalla distanza, Starita ha cercato di rompere l’equilibrio, mettendo alla prova la difesa avversaria e il portiere di Brindisi. Nonostante l’occasione, il risultato è rimasto invariato. La sfida promette emozioni e colpi di scena, e entrambe le squadre cercheranno di prendere il controllo del match nei minuti successivi. Continuate a seguirci per gli aggiornamenti più recenti su Brindisi vs. Monopoli e per conoscere lo svolgersi della partita.

Diretta/ Brindisi Monopoli (risultato finale 1-2): derby pugliese agli ospiti! (Serie C, 29 ottobre 2023)

Al termine del primo tempo di Brindisi e Monopoli, il punteggio rimane fisso sullo 0-0, ma una nota negativa per la squadra ospite è stata l’ammonizione di Vassallo. Questa cartellino giallo potrebbe mettere in difficoltà la sua squadra nei prossimi tempi della partita. L’ammonizione di Vassallo potrebbe avere un impatto significativo sulla tattica di gioco del Monopoli, costringendo la squadra ad essere più cauta per evitare ulteriori sanzioni disciplinari. La situazione potrebbe influenzare la strategia del Monopoli nella gestione della partita e nelle scelte di sostituzione. Il secondo tempo promette di essere interessante, con Brindisi che potrebbe cercare di sfruttare la situazione a suo vantaggio.

Video/ Messina Brindisi (0-1) gol e highlights: ci pensa Ganz nella ripresa! (Serie C, 26 ottobre 2023)

BRINDISI MONOPOLI, IL SECONDO TEMPO

Nei primi venti minuti del secondo tempo di Brindisi e Monopoli, il Monopoli ha preso il comando del match portandosi in vantaggio per 2-0, con il secondo gol siglato da Starita. Starita ha dimostrato ancora una volta la sua abilità offensiva, mettendo a segno il raddoppio per la squadra ospite. La sua capacità di concretizzare le occasioni ha avuto un impatto significativo sulla partita, mettendo Brindisi in seria difficoltà. Il risultato attuale rende la situazione ancora più complicata per Brindisi, che ora dovrà cercare di recuperare da uno svantaggio di due gol. La partita si prospetta avvincente, con entrambe le squadre impegnate a cercare di influenzare il risultato finale.

Diretta/ ACR Messina Brindisi (risultato finale 0-1): rete di Ganz! (Serie C, 26 ottobre 2023)

Brindisi e Monopoli si è conclusa con una vittoria per il Monopoli con un risultato finale di 0-2. Nonostante il vantaggio, Spalluto del Monopoli ha avuto un’occasione per aumentare ulteriormente il punteggio a 3-0, ma non è riuscito a concretizzare. La vittoria del Monopoli è stata determinante e il risultato finale riflette il controllo della squadra ospite sulla partita. Tuttavia, l’occasione mancata da Spalluto potrebbe essere stata un momento di sospensione, lasciando Brindisi con una piccola finestra di speranza nonostante la sconfitta.

BRINDISI MONOPOLI, IL TABELLINO

BRINDISI: Albertazzi M. (Portiere), Valenti B., Cappelletti D., Bizzotto N. (dal 20′ st Nicolao G.), Monti N., Albertini A., Cancelli C. (dal 20′ st Lombardi L.), Petrucci D., Vona A. (dal 26′ st Golfo F.), Ganz S. (dal 26′ st Fall M.), Bunino C. (dal 20′ st Galano C.). A disposizione: Auro C. (Portiere), Bellucci N., Ceesay W. R., Costa R., De Feo G., Gorzelewski F., Mazia A., Moretti F., Saio I. (Portiere)

MONOPOLI: Perina P. (Portiere), Viteritti O. (dal 40′ st Cristallo C.), Fornasier M., Ferrini M., Angileri A., Vassallo F. (dal 30′ st Fazio P.), Iaccarino G. (dal 24′ st Piarulli S.), Borello G., Starita E., D’Agostino G. (dal 30′ st Riccardi P.), Santaniello E. (dal 24′ st Spalluto S.). A disposizione: Alloj E. (Portiere), Botis N. (Portiere), De Santis M., Dibenedetto V., Mazzotta M., Peschetola L., Simone G.

RETI: al 44′ st Nicolao G. (Brindisi) al 44′ pt Starita E. (Monopoli) , al 20′ st Cappelletti D. (Monopoli) autogol.

Ammonizioni: al 8′ st Albertini A. (Brindisi), al 10′ st Valenti B. (Brindisi) al 20′ pt Vassallo F. (Monopoli), al 34′ pt D’Agostino G. (Monopoli), al 43′ st Ferrini M. (Monopoli).













© RIPRODUZIONE RISERVATA