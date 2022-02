Video “Brividi” Mahmood e Blanco, Sanremo 2022/ La canzone dei vincitori del Festival

Con la canzone “Brividi” Mahmood e Blanco vincitori di Sanremo 2022

A vincere il Festival di Sanremo 2022 sono Mahmood e Blanco con “Brividi”. Il brano ha subito conquistato giuria, critica e pubblico. I fan da casa hanno apprezzato immediatamente il capolavoro dei due artisti, facendo arrivare alle stelle le visualizzazioni del video ufficiale e del brano stesso su Spotify fin dai primi istanti dalla pubblicazione. La canzone vincitrice del Festival ha infatti fatto impazzire fin da subito tutti quanti e i numeri lo dimostrano molto bene. Basti pensare che il brano è diventato il più ascoltato in una sola giornata su Spotify Italia, con ben 3 milioni e 384.192 di ascolti.

Anche su Youtube la situazione non è da meno. Dal 2 febbraio a oggi, 6 febbraio, dunque in 5 giorni, il video ufficiale VEVO ha collezionato quasi 10 milioni di visualizzazioni. Un numero straordinariamente alto. Il video pubblicato invece dall’account della Rai, relativo alla prima sera di Sanremo 2022 e dunque alla prima esibizione, è stato visto da più di 6 milioni di persone. Numeri davvero molto alti che fotografano al meglio il successo dei due artisti e del loro brano.

Anche in radio “Brividi” di Mahmood e Blanco ha riscosso davvero un successo importantissimo. Il brano è stato subito richiestissimo dalle varie emittenti italiane e non, che hanno cominciato a passare più volte al giorno la canzone che poi avrebbe vinto il Festival di Sanremo 2022. Stando ai dati aggiornati al 6 febbraio alle ore 2:00, sono 239 le emittenti che hanno mandato almeno una volta “Brividi”. I passaggi in radio dal 1 febbraio sono stati 2148. Numeri altissimi anche in questo caso, quindi, per il brano che ha conquistato il Festival di Sanremo 2022.

Mahmood e Blanco sono stati votati nel televoto finale dal 51,8% dei votanti, Elisa al 26,3%, mentre Gianni Morandi ha ottenuto il 21,9%. Percentuali molto alteblanco per i due cantautori, che hanno monopolizzato il Festival di Sanremo 2022.