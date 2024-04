Video/ Bruges Paok (1-0) gol e highlights: Vetlesen decide ma è tutto aperto (Europa League, 11 aprile 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI BRUGES PAOK: PADRONI DI CASA AVANTI DI MISURA!

Bruges Paok di Conference League giocata al Jan Breydel Stadium di Bruges termina con una vittoria stretta dei padroni di casa che segnano dopo pochi minuti e sbagliano anche un rigore. Dopo 6 minuti, infatti, il vantaggio è già del Bruges che riesce a sbloccare il match con un gol di Hugo Vetlesen arrivato al termine di un’azione elaborata sulla sinistra con De Cuyper e Jutglà protagonisti. Il vantaggio non ferma i belga che alzano addirittura il ritmo e vanno vicini al raddoppio in diverse occasioni con De Cuyper grande protagonista e spina nel fianco per la difesa dei greci.

L’occasione più grande capita a Thiago che non riesce a raggiungere in scivolata un cross perfetto di De Cuyper che termina a centimetri dal palo. I greci faticano a prendere in mano il pallino del gioco ma si affidano spesso alle giocate di Taison e Samatta che creano più di qualche difficoltà ai difensori di Hayen. A fine primo tempo il tentativo è proprio di Taison che cerca un tiro di fuori area ma finisce oltre la traversa della porta difesa da Jackers. I più grandi rimpianti per i padroni di casa, però, arrivano con il secondo tempo quando Onyedika viene steso in area di rigore da un’uscita imprecisa di Kotarski che manda dal dischetto il Bruges. Dagli undici metri si presenta Thiago che calcia male e trova la parata di Kotarski.

Gli ultimi minuti di partita mostrano due squadre spaventate dalle avanzate offensive dell’avversaria in vista del match di ritorno. L’1-0 rimane anche dopo il triplice fischio e consegna ai greci il difficile compito di ribaltare lo svantaggio davanti al proprio pubblico a Salonicco. Da segnalare le ammonizioni di Thiago, Mechele e De Cuyper che salteranno il match di ritorno perché diffidati.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI BRUGES PAOK: IL TABELLINO

Bruges-Paok 1 a 0 (p.t. 1-0)

Reti: 6′ Vetlesen (B).

Assist: 6′ Jutglà (B).

Bruges (3-5-2): Jackers; Spileers, Mechele, De Cuyper; Sabbe, Onyedika, Vanakem, Vetlesen, Skoras; Thiago, Jutglà. A disposizione: Bursik, Boyata, Nusa, Zinckernagel, Homma, Meijer, Ordonez, Talbi, Balanta. Allenatore: Nicky Hayen.

PAOK (4-2-3-1): Kotarski; Vieirinha, Kedziora, Koulierakis, Baba; Ozdoev, Meite; Zivkovic, Konstantelias, Taison; Samatta. A disposizione: Zivkovic, Talichmanidis, Castro, Michailidis, Schwab, Marcos Antonio, Thomas, Tsingaras, Tzimas, Despodov. Allenatore: Razvan Lucescu

Ammoniti: 25′ Thiago (B); 50′ Samatta (P); 84′ De Cuyper (B); 89′ Thomas (P); 89′ Mechele (B); 92′ Skoras (B)

