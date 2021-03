Video/ Bulgaria Italia (0-2) gol e highlights: Belotti e Locatelli sfatano il tabù

Buona la seconda per l’Italia che dopo aver messo in riga l’Irlanda del Nord fa il suo dovere anche in Bulgaria – dove non aveva mai vinto finora – replicando il risultato di giovedì scorso: è arrivato il momento di dare un’occhiata al video con i gol e gli highlights del match valevole per la seconda giornata del gruppo C di qualificazione al mondiale 2022 in Qatar che si è concluso sul punteggio di 0-2 per i ragazzi di Mancini che restano a punteggio pieno assieme alla Svizzera, l’unica nazionale che può impensierirci per la conquista del primo posto. Dopo una prima frazione di gioco piuttosto sotto ritmo, andiamo comunque al riposo in vantaggio grazie al calcio di rigore conquistato e trasformato da Belotti che non sciupa la vetrina concessagli dal ct, solamente un palo colpito nel secondo tempo gli nega la gioia della doppietta. Ripresa caratterizzata da due episodi da moviola: gli uomini di Petrov chiedono il penalty per un tocco col braccio – comunque attaccato al corpo – da parte di Sensi che in scivolata intercetta il traversone di Karagaren; l’altro avviene nell’area di rigore bulgara con Antov che pizzica la caviglia del Gallo, l’arbitro Vincic non se la sente di punire nuovamente i padroni di casa ma con il VAR l’intervento falloso del difensore bulgaro non sarebbe rimasto impunito. Il raddoppio che ci fa stare un po’ più tranquilli arriva a poco meno di dieci minuti dal novantesimo quando Locatelli si inventa un destro a giro fantastico che non lascia scampo al povero Iliev. Immobile, subentrato all’attaccante del Torino, prova a calare il tris ma non riesce a gonfiare la rete come qualche giorno fa. Serata relativamente tranquilla a Donnarumma, impegnato solamente da Galabinov a inizio gara e poi da Karagaren che in ogni caso era in off-side. L’unico rammarico è quello di non aver vinto con uno scarto più ampio, la differenza reti può essere fondamentale soprattutto in caso di arrivo a pari punti. Per fortuna gli elvetici di Petkovic non sono andati oltre l’1-0 contro la modesta Lituania che affronteremo mercoledì prossimo, con la speranza di imporci in maniera decisamente più netta.

VIDEO BULGARIA-ITALIA 0-2, LE DICHIARAZIONI

Come al solito il primo a parlare dopo la gara è il CT Roberto Mancini: “Tutte le partite sono difficili, soprattutto quando affronti squadre come la Bulgaria che si chiudono dietro la linea del pallone e giocano solamente in contropiede, quindi se non la sblocchi subito diventa dura. Siamo arrivati a un momento della stagione in cui i giocatori sono un po’ stanchi, in ogni caso non abbiamo mai rischiato nulla nei novanta minuti e abbiamo vinto nettamente, non avremmo meritato un risultato diverso. Dopo il secondo gol abbiamo cercato il terzo perché fa parte del nostro DNA attaccare sempre, certo se poi si hanno le qualità tecniche necessarie per gestire le partite non ci vedo nulla di male, l’importante è dare tutto e non avere rimpianti al triplice fischio”. Un gol su rigore e un palo colpito per Andrea Belotti che sembra aver smaltito gli strascichi del Covid: “In settimana avevamo provato i rigori e il designato ero proprio io, infatti Lorenzo mi ha dato subito il pallone appena l’arbitro ha indicato il dischetto. Il palo? L’avevo vista dentro, poi sulla ribattuta ho calciato troppo forte, mi sarebbe piaciuto fare doppietta e vincere con un risultato più largo. Veniamo da due stagioni di fila, dalla scorsa estate non ci siamo praticamente mai fermati ed è normale sentirsi stanchi e che ci siano grosse aspettative su di noi, ma ho molta fiducia in questo gruppo”. Il raddoppio che ha chiuso definitivamente le porte in faccia alla Bulgaria porta la firma di Manuel Locatelli: “Ho ancora i brividi, segnare con la maglia della nazionale dà un’emozione indescrivibile, è una soddisfazione che mi porterò per sempre dentro. Un centrocampista che fa gol è molto importante per la squadra e ricevere complimenti fa piacere ma basta un attimo per essere sommersi dalle critiche, dobbiamo rimanere concentrati e impegnarsi al massimo”.

VIDEO BULGARIA-ITALIA 0-2, IL TABELLINO

BULGARIA-ITALIA 0-2 (0-1)

BULGARIA (3-5-2): P. Iliev; Dimov, Antov, Bozhikov; Cicinho (46’ Karagaren), Chochev, Kostadinov (63’ Malinov), Vitanov (88’ Rainov), Tsvetanov; Delev (78’ A. Iliev), Galabinov. All. Yasen Petrov.

ITALIA (4-3-3): G. Donnarumma; Florenzi (68’ Di Lorenzo), Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Sensi (68’ Locatelli), Verratti (88’ Pessina); Chiesa (76’ Bernardeschi), Belotti, Insigne (75’ Immobile). All. Roberto Mancini.

ARBITRO: Slavko Vincic (SVN).

AMMONITI: 57’ Kostadinov (B), 57’ Vutov (B), 59’ Bozhikov (B), 83’ Locatelli (I), 89’ Bernardeschi (I).

RECUPERO: 1’ pt, 4’ st.

MARCATORI: 43’ Belotti (I), 82’ Locatelli (I).

