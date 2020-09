Video/ Bursaspor Trento (86-93) highlights: grande rimonta della Dolomiti (Eurocup)

Trento inizia con una vittoria l’avventura in Eurocup compiendo una strepitosa rimonta dopo il -13 accumulato alla fine del secondo quarto contro il Bursaspor. Una partita letteralmente a due facce per la compagine italiana. L’impatto della gara è da paura con i turchi che trovano terreno fertile nella difesa della Dolomiti che concede ben 29 punti nei primi dieci minuti. Oltre ad una difesa organizzata davvero male, si nota subito come Gary Browne fatichi a prendere per mano la squadra. Forray e compagni chiudono il primo quarto sotto, 29-19. Brienza prova soluzioni nuove inserendo Maye che cala una tripla all’esordio, ma il passivo resta ampio per i troppi errori di Trento. Batuk e Kadji, due triple, sembrano porre il giusto distacco con i turchi che volano sul sul +13 (43-30). Trento riesce a limitare il passivo ed arrivare divario aell’intervallo lungo sul 49-40 a metà partita.

INTERVALLO LUNGO

Quella che rientra sul parquet è però letteralmente un’altra squadra. Il parziale micidiale di 10-2 di Trento porta la firma pesante di Forray, due triple, che ristabilisce la parità 51-51. Kadji inizia a macinare punti e porta Bursaspor, ma Williams sotto canestro non sbaglia più e porta avanti Trento 57-58. I punti di vantaggio diventano cinque all’alba dell’ultimo quarto 75-70 grazie ad Sanders ottimo nella doppia fase. Trento resta avanti ma il Bursaspor non molla. La tripla di Sanders ed un Browne in grande spolvero nel finale, regalano la vittoria a Trento per 93-86. Una partita quindi lettaralmente dai due volti con Trento che ha palesato grandi problemi difensivi nei primi due quarti. Dopo l’intervallo lungo la compagine italiana ha cambiato totalmente marcia portando a casa una vittoria pesantissima.

LE DICHIARAZIONI

Mister Nicola Brienza ha rilasciato le seguenti dichiarazioni al portale ufficiale della Dolomiti Trento. Queste le sue parole: “Prima di tutto siamo molto contenti di questa vittoria, davvero importante per noi: abbiamo cominciato male la partita, eravamo troppo molli e passivi in difesa in particolare sui loro uno contro uno. Non potevamo pensare di vincere una partita in trasferta con quel tipo di atteggiamento, ecco perché sono molto contento della reazione prima di tutto mentale della squadra al rientro dagli spogliatoi: abbiamo cambiato mentalità e impatto, soprattutto in difesa, e abbiamo giocato una buona seconda metà di partita che ci ha permesso di ottenere questi due punti. Abbiamo fatto un altro passo in avanti nel nostro processo di crescita, ora rientriamo a Trento pronti a vivere con intensità e compattezza le prossime sfide di campionato e coppa di fronte al nostro pubblico”.

