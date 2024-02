Video caduta Angelina Mango al Festival di Sanremo 2024/ “Ora mi tolgono punti al FantaSanremo…”

Piccolo incidente per Angelina Mango durante l’esibizione nella finale del Festival di Sanremo 2024. La giovane cantante era tornata a cantare la canzone portata in gara, “La noia“, presentandosi piena di energia per incantare l’Ariston. Nella parte finale della sua performance è scivolata salendo le scale per tornare sul palco. Ma Angelino Mango si è rialzata subito. Evidentemente la botta è stata forte, perché poi si è seduta sulle scale. “Che è successo Angelina?“, le ha chiesto Amadeus al termine dell’esibizione.

“Scusatemi, tutto bene“, ha ripetuto più volte Angelina Mango. Ma il pubblico aveva già dimenticato la sua caduta, impegnato ad applaudirla e a urlare il suo nome per farle sentire tutto il suo supporto. “Incredibile, cadono e non si fanno niente. Se fossimo caduti noi, tre mesi di ospedale non ce li avrebbe tolti nessuno“, ha scherzato Fiorello.

Angelina Mango scherza dopo la caduta: “Non era una gara di sci…”

Ma anche la stessa Angelina Mango ha ironizzato sulla sua caduta al Festival di Sanremo 2024. “Meno male non era una gara di sci“, il messaggio pubblicato su X, ex Twitter, dalla giovane cantante. Inoltre, ne ha parlato ai microfoni di Rai Radio 2: “Secondo me mi tolgono pure punti al FantaSanremo, già sono una schiappa“. Il video della caduta di Angelina Mango nel frattempo è rimbalzato sui social, diventando virale, ma tantissimi sono i messaggi di supporto per la cantante, tra i favoriti per la vittoria della kermesse.

meno male non era una gara di sci 😅🌶️ #Sanremo2024 — angelinamango (@angelinamango_) February 10, 2024

