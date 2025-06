Vittoria Guazzini, video caduta choc: schianto in bici contro muro per la ciclista, che rischia di cadere in un burrone. Come sta ora l'atleta toscana

Ha rischiato di finire in un burrone, ma fortunatamente Vittoria Guazzini se l’è cavata con una frattura al braccio. La ciclista toscana, impegnata nei Campionati Italiani su strada, è stata protagonista di un violento incidente che ha suscitato grande apprensione, sia per la dinamica impressionante che per i potenziali rischi.

A circa 30 chilometri dalla fine della tappa, la ciclista ha perso il controllo della bicicletta mentre era in discesa: nel tentativo di frenare, una ruota si è bloccata e Guazzini è finita contro un muro di circa più di un metro d’altezza, oltre il quale c’era uno strapiombo impressionante.

Reduce dal trionfo alle Olimpiadi di Parigi 2024, dove insieme a Chiara Consonni ha conquistato l’oro nella Madison femminile su pista, l’atleta ha perso il controllo della bici ed è stata catapultata in aria, con una caduta spettacolare che fortunatamente non si è conclusa oltre quel pericoloso muretto. Condotta in ospedale per accertamenti, non ha destato preoccupazioni per le sue condizioni di salute, anzi, su Instagram ha ringraziato per i messaggi ricevuti in queste ore.

COME STA VITTORIA GUAZZINI DOPO LA CADUTA

Per quanto riguarda le sue condizioni, la stessa Vittoria Guazzini ha spiegato di aver riportato una frattura alla testa del radio e alcune abrasioni. Le conseguenze, però, potevano essere peggiori. “Tutto ciò che posso dire è che sono stata davvero fortunata“, ha ammesso la ciclista toscana. Sono stati, in effetti, attimi di paura per l’impatto violento con il parapetto e il rischio di precipitare, ma l’atleta è salita autonomamente sull’ambulanza.

Nel frattempo, la sua squadra ha rassicurato subito sulle sue condizioni: infatti, poi il referto è stato clemente. Vittoria Guazzini, una volta raggiunta l’area d’arrivo, ha riferito dolori al braccio e al fianco sinistro. Nonostante lo spavento, ha voluto rassicurare tutti sottolineando di non aver subito lesioni gravi e manifestando dispiacere per aver allarmato il pubblico, assicurando di essere pronta a riprendere presto.

La ciclista ha ricordato di aver riportato la botta dove si infortunò due anni fa alla Roubaix, durante la ricognizione, ma rassicurata dai genitori è rientrata poi in hotel. Ma tornerà, più forte di prima.

IL VIDEO DELLA CADUTA DI VITTORIA GUAZZINI