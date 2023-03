Video/ Cagliari Ascoli (4-1) gol e highlights: Lapadula show e Ranieri sorride

VIDEO CAGLIARI ASCOLI: SPETTACOLO IN SARDEGNA

Cagliari Ascoli video gol e highlights della ventinovesima giornata di Serie B vinta dai sardi per 4-1 sui bianconeri. Una partita iniziata in realtà anche in maniera positiva per gli ospiti che al diciannovesimo trovano il vantaggio con l’assist di Collocolo all’indirizzo di Forte che non perdona e porta avanti l’Ascoli. Il Cagliari prova a reagire, consapevole anche di aver giocato meglio nel periodo precedente al gol, ma non riesce a trovare il pareggio entro la fine del primo tempo.

Luca Salatino e Soraia Ceruti promuovono Federico Nicotera/ "A Uomini e Donne..."

CLICCA QUI PER IL VIDEO CAGLIARI ASCOLI

La ripresa si rivelerà però ben presto amica dei rossoblu, rigenerati dall’intervallo ed entrati in campo in maniera determinata e accesa. Verso il cinquantacinquesimo Botteghin mette giù Mancosu in area e dopo un momento di confusione dell’arbitro Miele, reo di aver ammonito chi in realtà aveva subito il fallo, il direttore di gara si consulta con il VAR e cambia la decisione assegnando il penalty. Dal dischetto si presenta Lapadula, Leali respinge la conclusione dell’ex Milan ma sulla ribattuta è lesto a ribadire in rete. Il pareggio dà una carica clamorosa agli uomini di Ranieri che trovano ben presto il 2-1 con una magia di Mancosu su assisti di Lapadula. L’attaccante italo-peruviano si rivelerà ancora protagonista trovando il 3-1 su assist di Azzi, chiudendo virtualmente una partita che in realtà vede ancora spazio per il poker del definitivo 4-1 di Zappa all’ottantottesimo.

Carolyn Smith choc "Tumore tornato per la terza volta"/ "Quando ho rasato i capelli…"

VIDEO CAGLIARI ASCOLI: LAPADULA-MANCOSU, CHE COPPIA!

Cagliari Ascoli ha visto due principali protagonisti. Naturalmente la prestazione di Lapadula ha rubato gli occhi a tutti i presenti della Unipol Domus con il gol su ribattuta dopo aver sbagliato il rigore, l’assist per la magia di Mancosu e infine il tredicesimo centro in stagionale frutto della doppietta per il momentaneo 3-1. Una performance maiuscola, ma che non deve nascondere quanto ha fatto di buono Mancosu. Il numero cinque non ha solo trovato il gol del sorpasso ma anche il rigore che ha scaturito il pari.

Da appalusi anche la prestazione di Zappa, bravissimo in fase di copertura e molto abile a togliersi la soddisfazione di trovare il gol per il 4-1 definitivo. Il terzino di Ranieri ha giocato novanta minuti di grande tecnica e qualità. Nonostante quattro reti subite, la prova di Leali merita una menzione a parte per vari interventi salva-partita prima che tutto crollasse a picco contro i bianconeri, capaci di giocare bene solo qualche manciata di minuti.

SPECIAL DELIVERY/ L'action sudcoreano sulla scia di Baby Driver

VIDEO CAGLIARI ASCOLI, IL TABELLINO

CAGLIARI-ASCOLI 4-1

RETI: 18′ Forte, 10′ st Lapadula, 17′ st Mancosu, 39′ st Lapadula, 43′ st Zappa

CAGLIARI (4-2-3-1): Radunovic; Zappa, Goldaniga (42′ st Altare), Dossena, Barreca (1′st Azzi); Nandez, Makoumbou (39′ st Deiola); Millico (1′ st Prelec), Mancosu, Luvumbo (36′ Lella); Lapadula. A disposizione: Aresti, Lolic, Capradossi, Di Pardo, Obert, Falco. Allenatore: Ranieri

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Donati, Botteghin, Simic, Giovane; Caligara (39′ st Sidibe), Buchel (25′ st Eramo), Collocolo; Falzerano (15′ st Marsura); Gondo (15′ st Mendes), Forte (25′ st Dionisi). A disposizione: Bolletta, Guarna, Quaranta, Lungoyi, Adjapong, Giordano, Sidibe, Tavcar. Allenatore: Breda

AMMONITI: 7′ st Botteghin, 37′ st Goldaniga, 38′ st Marsura













© RIPRODUZIONE RISERVATA