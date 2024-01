Video/ Cagliari Bologna (2-1) gol e highlights: autorete decisiva di Calafiori! (Serie A, 14 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI CAGLIARI BOLOGNA: LA SINTESI

Alla Unipol Domus il Cagliari supera in rimonta il Bologna per 2 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti guidati dal tecnico Motta partono forte affacciandosi pericolosamente in zona offensiva subito intorno al 9′ con una conclusione di Urbanski respinta dall’estremo difensore avversario Scuffet. I minuti scorrono sul cronometro e gli emiliani insistono riuscendo anche a passare in vantaggio al 24′ grazie alla rete messa a segno da Orsolini, su assist del suo compagno Posch. I padroni di casa allenati da mister Ranieri rispondono trovando il gol del pari immediatamente al 31′ per merito di Petagna, su suggerimento di Dossena.

Nel secondo tempo il copione del match sembra ripetersi rispetto a quanto accaduto nella frazione di gioco precedente con i Felsinei a riprendere in mano il controllo delle operazioni suonando pure la carica con Kristiansen, il cui tiro è stato bloccato senza problemi da Scuffet al 53′. Nell’ultima parte dell’incontro i sardi completano la rimonta con il l’auotogol del sorpasso siglato da Calafiori su lancio di Wieteska al 69′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Gianluca Manganiello, proveniente dalla sezione di Pinerolo, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Nandez, Dossena e Wieteska da un lato, Posch e Calafiori dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questa ventesima giornata di campionato permettono al Cagliari di salire a quota 18 nella classifica della Serie A mentre il Bologna non si muove, rimanendo fermo a 32 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI CAGLIARI BOLOGNA: IL TABELLINO

Cagliari-Bologna 2 a 1 (p.t. 1-1)

Reti: 24′ Orsolini(B); 31′ Petagna(C); 69′ AUTO Calafiori(B).

Assist: 24′ Posch(B); 31′ Dossena(C); 69′ Wieteska(C).

CAGLIARI (4-3-2-1) – Scuffet; Zappa, Wieteska, Dossena, Augello; Sulemana, Prati, Makoumbou; Nandez, Viola; Petagna. All.: Ranieri. A disposizione: Radunovic, Aresti, Goldaniga, Deiola, Hatzidiakos, Pereiro, Jankto, Capradossi, Pavoletti, Obert, Mutandwa, Vinciguerra, Azzi, Degosus, Di Pardo.

BOLOGNA (4-2-3-1) – Skorupski; Posch, Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Urbanski, Ferguson, Orsolini; Van Hooijdonk. All.: Thiago Motta. A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Moro, Corazza, Lykogiannis, De Silvestri, Beukema, Fabbian.

Arbitro: Gianluca Manganiello (sezione di Pinerolo).

Ammoniti: 3′ Posch(B); 45’+2′ Nandez(C); 45’+2′ Dossena(C); 88′ Calafiori(B); 90′ Wieteska(C).

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI CAGLIARI BOLOGNA

