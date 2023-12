Video/ Cagliari Empoli (0-0) gol e highlights: Caprile salva i suoi! (Serie A, 30 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI CAGLIARI EMPOLI: LA SINTESI

Alla Unipol Domus le squadre di Cagliari ed Empoli si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio a reti inviolate per 0 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo sembrano essere gli ospiti guidati dal tecnico Andreazzoli a partire forte affacciandosi pericolosamente in zona offensiva intorno al 14′ quando Maldini, liberato da Caputo dalla sinistra, prova a calciare venendo tuttavia anticipato sul più bello dall’intervento provvidenziale di Azzi. I minuti scorrono sul cronometro ed i padroni di casa allenati da mister Ranieri si fanno vedere in attacco verso il 37′ con un colpo di testa provato da Prati che manda però la sfera soltanto sull’esterno della rete.

Al 44′ l’arbitro consulta il VAR per cancellare un’ammonizione di Zappa per un fallo commesso in precedenza da Walukiewicz. Nel secondo tempo i rossoblu insistono affidandosi a Pavoletti che suona la carica al 47′ ma mette i brividi all’estremo difensore avversario Caprile, costretto alla parata su un colpo di testa da distanza ravvicinata, al 55′. Nell’ultima parte dell’incontro i toscani perdono prematuramente per infortunio Bastoni, da poco entrato in campo e sostituito già al 60′ da Ranocchia, ed i sardi si vedono annullare un gol con Viola per fallo di Pavoletti su Caprile al 66′ prima di fallire anche un calcio di rigore, fischiato per l’intervento falloso di Walukiewicz su Pavoletti, per la parata di Caprile.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Fabio Maresca, proveniente dalla sezione di Napoli, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Lapadula e Zappa da un lato, Maleh, Cacace e Walukiewicz dall’altro. Il punto conquistato in questo diciottesimo turno del massimo campionato italiano di calcio permette al Cagliari di salire a quota 14 ed all’Empoli di portarsi a 13 punti nella classifica della Serie A.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI CAGLIARI EMPOLI: IL TABELLINO

Cagliari-Empoli 0 a 0

CAGLIARI (4-3-1-2) – Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Azzi; Deiola, Prati, Sulemana; Viola; Pavoletti, Lapadula. Allenatore: Claudio Ranieri. A disposizione: Radunovic, Aresti, Mancosu, Hatzidiakos, Oristanio, Pereiro, Jankto, Wieteska, Petagna, Obert, Luvumbo, Di Pardo.

EMPOLI (4-3-1-2) – Caprile; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Cacace; Kovalenko, Grassi, Maleh; Maldini; Cambiaghi, Caputo. Allenatore: Aurelio Andreazzoli. A disposizione: Perisan, Berisha, Shpendi, Gyasi, Marin, Cancellieri, Ranocchia, Bastoni, Ismajli, Baldanzi, Indragoli.

Arbitro: Fabio Maresca (sezione di Napoli).

Ammoniti: 29′ Maleh(E); 29′ Lapadula(C); 44′ Zappa(C); 64′ Cacace(E); 80′ Walukiewicz(E).

