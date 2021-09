Video/ Cagliari Empoli (0-2): highlights gol. Di Francesco e Stulac stendono Mazzarri

VIDEO CAGLIARI-EMPOLI (0-2): LA SINTESI

Allo Stadio Unipol Domus l’Empoli supera in trasferta il Cagliari con un netto 2 a 0. Nel primo tempo sono gli ospiti allenati dal tecnico Andreazzoli a cercare di prendere subito in mano il controllo delle operazioni tentando di affacciarsi in zona offensiva con Pinamonti ed all’8′ soprattutto con Haas, il quale tuttavia non capitalizza il suggerimento offertogli dal suo compagno Marchizza. I padroni di casa guidati da mister Mazzarri provano a rispondere al 9′ tramite la conclusione di Dalbert resa vana dalla presenza sulla traiettoria di Joao Pedro in fuorigioco.

I minuti scorrono sul cronometro ed i toscani insistono con le loro sortite offensive fino a riuscire a passare in vantaggio grazie alla rete messa a segno al 29′ da Di Francesco, sfruttando l’assist di Haas dopo aver mancato una chance sul lancio di Marchizza. I sardi non erano stati inoltre capaci di battere Vicario al 24′ con il tiro di Lykogiannīs. Nel finale della prima frazione di gioco gli azzurri confermano ancora una volta quanto di buono fatto sin a questo momento cercando di raddoppiare con un tiro in diagonale di Henderson, respinto da Cragno ed allontanato da Carboni al 41′.

LA RIPRESA

Nella ripresa sono i rossoblu a cominciare meglio con l’intento di ribaltare la situazione e di raggiungere il pareggio immediatamente, come testimoniato già dalla mezza occasione sventata da Stojanovic al 51′. A partire dal 52′ è invece Nandez a scatenarsi mandando la sfera oltre la linea di fondo sul passaggio di Dalbert al 52′ e venendo fermato al momento di crossare da Ricci verso il 54′. I buoni propositi del Cagliari si traducono soltanto nel palo colto da Keita al 59′ e l’Empoli non si ferma, trovando anzi il gol del raddoppio per merito di Stulac al 69′, sugli sviluppi di un calcio d’angolo generato da un intervento provvidenziale del portiere Cragno e nell’ultima parte dell’incontro si disperano mancando il tris sia con la traversa di Henderson dell’81‘ che con il palo di Bajrami dell’88’. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo quinto turno di campionato permettono all’Empoli di salire a quota 6 nella classifica della Serie A mentre il Cagliari non si muove, rimanendo fermo con i suoi 2 punti.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come l’Empoli abbia sostanzialmente meritato di ottenere questo successo nonostante il possesso palla finale favorevole al Cagliari con il 56%. I toscani hanno però saputo completare più passaggi, 349 contro 334, effettuato più contrasti, 12 a 10, ed in fase offensiva hanno saputo distinguersi grazie al 18 a 17 nei tiri totali, dei quali 6 a 2 quelli indirizzati nello specchio della porta, oltre al 106 ad 87 negli attacchi, nonostante il 51 a 46 per i sardi in quanto a quelli pericolosi. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, il Cagliari è stata la squadra più scorretta della serata a causa del 15 a 13 nel computo dei falli e l’arbitro Marco Di Bello, proveniente dalla sezione di Brindisi, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Godin e Nandez da un lato, Żurkowski dall’altro.

IL TABELLINO

Cagliari-Empoli 0 a 2 (p.t. 0-1)

Reti: 29′ Di Francesco(E); 69′ Stulac(E). Assist: 29′ Haas(E).

CAGLIARI (4-4-2) – Cragno; Walukiewicz(70′ Caceres), Ceppitelli(85′ Pavoletti), Carboni(46′ Godin), Lykogiannis(77′ Pereiro); Nandez, Deiola(46′ Strootman), Marin, Dalbert; Joao Pedro, Keita. All.: Mazzarri.

EMPOLI (4-3-3) – Vicario; Stojanovic(64′ Ismajli), Romagnoli, Viti, Marchizza; Zurkowski, Ricci(64′ Stulac), Henderson; Haas(83′ Asllani); Di Francesco(83′ Bajrami), Pinamonti(87′ La Mantia). All.: Andreazzoli.

Arbitro: Marco Di Bello (sezione di Brindisi).

Ammoniti: 21′ Żurkowski(E); 75′ Godin(C); 90’+5′ Nandez(C).

VIDEO CAGLIARI EMPOLI, HIGHLIGHTS E GOL

LEGGI ANCHE:

