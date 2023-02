Video/ Cagliari Empoli Primavera (0-0) gol ed highlights: pari senza reti!

VIDEO CAGLIARI EMPOLI PRIMAVERA (0-0): LA PARTITA

Si chiude senza reti e con poche emozioni la sfida tra Cagliari ed Empoli valevole per il campionato Primavera 1. Pareggio amaro per la squadra di mister Michele Filippi, a cui non basta un buon secondo tempo e un finale in superiorità numerica per il rosso diretto a Indragoli per avere la meglio sull’Empoli. Ad Asseminello primo tempo vibrante. Il primo squillo è dei padroni di casa: Griger ruba palla a Marianucci ma dentro l’area di rigore perde il tempo e non calcia in porta. Dopo il cartellino giallo ai danni di Barsi anche l’Empoli costruisce una opportunità ma la conclusione di Angori è troppo alta. Lo stesso calciatore ospite impegna il portiere di casa alla mezz’ora con un tentativo al volo. Prima dell’intervallo ci prova anche Ignacchiti ma la conclusione del capitano dell’Empoli non inquadra lo specchio della porta.

La seconda frazione di gioco inizia senza sostituzioni. La gara rimane equilibrata e il Cagliari prova a rendersi pericoloso al 10′: Caddeo mette in area di rigore un cross profondo dalla parte opposta per Pulina che, sul più bello, viene anticipato da Stubljar. Al 22′ sale in cattedra in portiere dell’Empoli: azione personale di Vinciguerra che semina avversari e calcia col sinistro, Stubljar con un grande intervento devia in angolo. Sul corner seguente serve ancora l’intervento decisivo dell’estremo difensore ospite per negare il gol a Griger. A dieci minuti dal triplice fischio ancora Cagliari in avanti con il solito Vinciguerra, questa volta la sua conclusione finisce fuori di un soffio. Ad un minuto dal 90′ toscani in dieci: fallo da ultimo uomo di Indragoli su Vinciguerra, lanciato in contropiede e cartellino rosso inevitabile. Occasione, dunque, gettata alle ortiche per i rossoblù per tentare la risalita verso la zona playoff. In classifica il Cagliari sale a quota 28 punti, a due lunghezze dai toscani avversari di questa giornata.

VIDEO CAGLIARI EMPOLI PRIMAVERA (0-0): IL TABELLINO

CAGLIARI: Lolic, Zallu, Palomba, Pintus, Pulina (60′ Konate), Carboni (71′ Masala), Caddeo, Belloni, Sulis (71′ Idrissi), Griger, Delpupo (60′ Vinciguerra). A disposizione: Iliev, Conti, Kisiqi, Cogoni, Deriu, Vitale, Arba, Mameli, Sulev, Achour, Martino. Allenatore: Filippi

EMPOLI: Stubljar, Barsi, Marianucci, Fini, Guarino, Zenelaj, Ignacchiti, Angori (71′ Indragoli), Kaczmarski (71′ Seck), Tropea, Bucancil (57′ Alessio). A disposizione: Fantoni, Seghetti, De Ferdinando, Magazzu, Stassin, Vallarelli, Botrini, Michelucci, Dragoner. Allenatore: Buscè

Espulso: Indragoli (89′)

Ammoniti: Barsi, Guarino, Fini

