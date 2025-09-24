Video Cagliari Frosinone (4-1), gol e highlights: Pisacane supera il turno e approda agli ottavi di finale grazie ai cambi.

VIDEO CAGLIARI FROSINONE (4-1): PISACANE LA VINCE CON I CAMBI

Il risultato del video Cagliari Frosinone si sblocca dopo pochi minuti con i padroni di casa che trovano la via del gol dagli undici metri. A guadagnarsi il rigore è Borrelli che scappa sulla destra e viene steso da Cittadini. Dal dischetto ci va Gaetano che incrocia con il destro e supera Pisseri grazie alla forza e precisione del suo tiro. I padroni di casa, durante i primi 45 minuti, hanno altre due grandissime occasioni per raddoppiare.

La prima capita sui piedi di Kilicsoy che si trova a tu per tu con Pisseri grazie ad un passaggio illuminante di Gaetano dalla sinistra ma il turco non difende la posizione e si fa recuperare da Bracaglia che gli sfila il possesso. Pochi istanti dopo si invertono i ruoli con Kilicsoy che si inventa una giocata sulla destra e sfonda in area di rigore prima di servire il pallone all’altezza del dischetto a Gaetano che arriva sul pallone con il corpo all’indietro e calcia altissimo. Le occasioni sprecate dal Cagliari diventa presto rimpianti perché, al 36′, il Frosinone trova il gol del pareggio. Un calcio d’angolo dalla sinistra trova la testa di Gelli che fa da torre per Vergani sul secondo palo. Il numero 90 è bravo a sfuggire alla difesa e corregge in porta indisturbato trovano il pari. Poco più di un minuto dopo è ancora un calcio d’angolo a far tremare il Cagliari che si salva solo grazie alla traversa colpita da Ndow dopo un colpo di testa da centro area.

Il secondo tempo del video Cagliari Frosinone inizia con due cambi per Pisacane che manda in campo Deiola e Felici. Quest’ultimo entra in campo e spacca subito la partita con la sua qualità. Nel giro di cinque minuti, infatti, sono tre le occasioni nitide per il Cagliari che nascono da sue iniziative. Un corner guadagnato diventa origine di una grande occasione per Mazzitelli che colpisce di testa sul primo palo e trova una super parata di Pisseri. Subito dopo un suo spunto dalla sinistra consegna un pallone a Borrelli che non riesce clamorosamente a girare in rete da pochi passi dalla porta e con Pisseri fuori dai pali.

L’ultimo tentativo è un destro da fuori area dopo un dribbling che viene ancora respinto da un Pisseri molto attento. Il risultato si sblocca al 67′ con Felici che scappa ancora sulla sinistra e serve un assist a centro area a Borrelli che appoggia in rete e si fa perdonare dopo l’errore precedente. Il gol stende il Frosinone che, nel giro di cinque minuti, incassa altri due gol. All’80’ è proprio Felici ad iscriversi al tabellino dei marcatori con un destro piazzato alle spalle di Pisseri dopo un contropiede mentre, cinque minuti dopo, Cavuoti calcia sul primo palo da dentro l’area e firma il definitivo 4 a 1. Questa vittoria porta il Cagliari a superare il turno ed approdare agli ottavi di finale dove troverà il Napoli di Antonio Conte da affrontare al Maradona.

VIDEO CAGLIARI FROSINONE (4-1): GOL E HIGHLIGHTS