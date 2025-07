Video Cagliari Galatasaray che racconta la sfida amichevole giocata dalla squadra di Pisacane. Cronaca, tabellino e migliori giocate della gara.

VIDEO CAGLIARI GALATASARAY: PARTITA PIENA DI EMOZIONI!

Video Cagliari Galatasaray che termina con il risultato finale di 1-3. Gara molto divertente e fin da subito piena di emozioni. Da segnalare il vantaggio firmato dai cagliaritani con Adopo. Sulla fascia destra scappa Zortea che scodella in mezzo un pallone preciso per la testa dell’ex giocatore dell’Atalanta. Vantaggio Cagliari che dura appena tre minuti; pareggio immediato che porta la firma dell’ex Palermo Roland Sallai. Il centrocampista ungherese si gira molto bene all’interno della di rigore freddando il portiere Caprile con un tiro forte. Nemmeno il tempo esultare per il pari che i turchi raddoppiano grazie alla rete di Yilmaz.

Questa volta errore difensivo dei sardi con Zappa e Deiola che non si intendono e spianano la strada al giocatore turco che batte il portiere avversario. Nel corso della seconda frazione i turchi chiudono la partita grazie al colpo di testa del giovane difensore classe 2007 Unyay. Assist del solito Sallai. C’è spazio anche per il nuovo acquisto Borrelli, subentrato al numero 71 per Roberto Piccoli. Dopo 90 minuti finisce la partita con il successo del Galatasaray, con il risultato finale di 1-3. Perde il Cagliari di Pisacane.

VIDEO CAGLIARI GALATASARAY: GOL E HIGHLIGHTS