Video/ Cagliari Genoa (0-1): highlights e gol. Sconfitta indolore per Semplici

Cagliari e Genoa, già salve, si affrontano alla Sardegna Arena per l’ultima giornata di Serie A: la squadra di Ballardini si impone con il risultato di 0-1 e in attesa delle altre gare in programma oggi si porta momentaneamente all’undicesimo posto in classifica, sconfitta indolore per i casteddu che avevano festeggiato la permanenza nella massima categoria costringendo comunque il Milan allo 0-0. In campo si respira un clima allegro, da amichevole, anche se l’arbitro Meraviglia ha dovuto estrarre il cartellino rosso mostrandolo a Behrami che nella ripresa ha rimediato due cartellini gialli, per il resto c’era soltanto voglia di fare bella figura e onorare fino all’ultimo il campionato con un risultato positivo. Obiettivo raggiunto dai liguri che al quarto d’ora sbloccano la contesa grazie a Shomurodov, innescato dall’assist di Rovella: l’uzbeko è andato incontro a Cragno scavalcandolo con un pallonetto chirurgico. In precedenza i padroni di casa avevano sfiorato il vantaggio con il palo scheggiato da Joao Pedro, mentre Cerri nel tentativo di impattare la sfera aveva travolto Paleari che se l’è cavata con una contusione al ginocchio. La gara di Nainggolan dura appena dieci minuti, il belga sente tirare e preferisce fermarsi per non aggravare la situazione.

Nella ripresa tutti gli occhi sono puntati sul debuttante Yayah Kallon, arrivato in Italia con una storia strappalacrime alle spalle – che scoprirete nelle dichiarazioni qui sotto – e che si vede negare la gioia del raddoppio per una crudele segnalazione di fuorigioco, ma queste sono le regole del calcio e vanno applicate alla lettera in ogni caso. Poco male, perché Yayah Kallon il suo happy ending lo aveva già ottenuto pochi giorni fa con l’agognata e meritatissima “promozione” in prima squadra.

LE DICHIARAZIONI

Il commento di Leonardo Semplici: “Stasera abbiamo fatto una bella prestazione, purtroppo il Genoa ci ha punito nell’unica occasione che gli abbiamo concesso in novanta minuti. Peccato non essere riusciti a pareggiare i conti ma al di là della gara di stasera non potrei essere più soddisfatto dei risultati raccolti da quando sono arrivato qui, all’inizio nessuno pensava che ci saremmo salvati, e invece abbiamo raggiunto l’obiettivo con una giornata d’anticipo. La prossima stagione dobbiamo sicuramente fare meglio e occupare posizioni più consoni al nostro blasone”. Davide Ballardini preferisce soffermarsi su quanto fatto nel corso della stagione anziché commentare la gara in sé: “Abbiamo compiuto un’impresa straordinaria grazie ai giocatori, allo staff tecnico e a tutta la società. Il merito non è soltanto mio, nell’arco del campionato tutti quanti hanno lavorato duramente per un unico scopo, giocare in Serie A anche l’anno prossimo. Kallon? L’ho saputo solo mercoledì scorso che si sarebbe aggregato a noi, sono un po’ arrabbiato perché volevo conoscerlo meglio e avere più tempo per lavorare con lui”. Queste le parole del diretto interessato: “Sono tanto felice per l’esordio, ringrazio il mister per la fiducia e i compagni che mi hanno fatto sentire parte integrante del gruppo sin da subito. A 14 anni sono stato costretto ad abbandonare il mio paese d’origine, la Sierra Leone, per sfuggire alla guerra e raggiungere l’Europa. Dopo aver camminato per mesi attraversando l’Africa sono salito su un barcone che mi ha portato in Italia, dopodiché ho studiato a Cassino. Ho iniziato a giocare nel Savona, e da lì è cominciato tutto”.

IL TABELLINO

CAGLIARI-GENOA 0-1 (0-1)

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Rugani, Klavan, Carboni; Deiola (69’ Gaston Pereiro), Nandez (46’ Zappa), Marin, Nainggolan, Lykogiannis (80’ Sottil); Cerri (69’ Simeone), Joao Pedro. All. Leonardo Semplici.

GENOA (3-5-2): Paleari; Goldaniga, Zapata, Masiello (46’ Behrami); Melegoni, Pjaca (46’ Kallon), Rovella, Strootman, Zappacosta (90’ Criscito); Pandev, Shomurodov (86’ Radovanovic). All. Davide Ballardini.

ARBITRO: Francesco Meraviglia (Sez. di L’Aquila).

AMMONITI: 51’ Behrami (G), 64’ Melegoni (G), 77’ Shomurodov (G), 94’ Strootman (G).

ESPULSO: 83’ Behrami (G) per somma di ammonizioni.

RECUPERO: 2’ pt, 4’ st.

MARCATORI: 15’ Shomurodov (G).

VIDEO CAGLIARI GENOA, HIGHLIGHTS E GOL

