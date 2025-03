Alla Unipol Domus parte forte il Cagliari che in venti minuti trova una rete fantastica con Viola, anche propiziata da un’ottima visione di gioco di Piccoli che con un bel passaggio pesca Viola in solitaria dentro l’area di rigore. In una frazione di secondo il trequartista colpisce il pallone e lo indirizza verso l’angolino basso a destra, inutile dire che il portiere non può proprio arrivare.

Ci provano poi sempre i sardi sul finire del primo tempo, ma questa volta con Piccoli che dopo essersi rivelato assist man riesce anche a mettersi in proprio saltando Vasquez, ma al momento del tiro il pallone prende una strana traiettoria che il portiere riesce subito ad intercettare. Poi Ekuban cerca di dare la scossa ai suoi con un gran colpo di testa da corner ma purtroppo il tiro viene smanacciato dal portiere.

VIDEO CAGLIARI GENOA, IL SECONDO TEMPO

Finisce 1-1 la sfida tra Cagliari e Genoa alla Unipol Domus, con un pareggio che lascia qualche rimpianto ai sardi dopo un buon primo tempo. La squadra di Nicola parte forte e passa in vantaggio nei minuti iniziali grazie a Nicolas Viola, abile a sfruttare l’assist di Piccoli con un destro preciso all’angolino. Il Cagliari gestisce bene la gara nella prima frazione, sfiorando anche il raddoppio con lo stesso Piccoli, ma nella ripresa il Genoa alza il ritmo e trova il pari. A firmare il gol dell’1-1 è Maxwel Cornet, servito da Ekuban dopo una bella azione sulla destra. L’attaccante ghanese mette un pallone invitante sul secondo palo, dove Cornet deve solo spingere in rete.

Nel finale il Cagliari prova a tornare avanti, ma la difesa del Genoa tiene bene e porta a casa un punto prezioso. Per i rossoblù di Ranieri resta la sensazione di aver sprecato un’occasione, mentre il Genoa esce soddisfatto per aver trovato il pari dopo un inizio complicato.

CAGLIARI GENOA: VIDEO GOL E HIGHLIGHTS