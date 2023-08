Video/ Cagliari Inter (risultato 0-2) gol e highlights: Inzaghi senza problemi (Serie A 2^ giornata)

VIDEO CAGLIARI INTER (0-2): NERAZZURRI A PUNTEGGIO PIENO

Dopo soli 5′ l’Inter sfiora il gol con una potente conclusione di Barella che però sorvola di poco la traversa. I nerazzurri hanno il controllo del gioco sin dall’inizio, e al 14′ Lautaro Martinez ha un’ottima occasione ma la sua conclusione su respinta difettosa di Makoumbou colpisce il palo. Tuttavia, il vantaggio per la squadra di Inzaghi non tarda ad arrivare, poiché al 21′ l’Inter passa avanti: Thuram recupera palla a Sulemana e serve Dumfries, il quale con una conclusione diagonale non lascia scampo a Radunovic.

Il Cagliari cerca subito di reagire e ha un’opportunità al 23′ con un contropiede di Nandez, ma la chiusura tempestiva di Calhanoglu evita il pericolo. L’Inter, però, mantiene il controllo del gioco e raddoppia al 30′: cross di Dimarco per Lautaro Martinez, che controlla e segna portando il punteggio sul 2-0. Al 35′ un cambio forzato per Ranieri: Pavoletti deve uscire per infortunio e viene sostituito da Luvumbo. Nonostante il vantaggio, l’Inter continua a spingere e nel finale del primo tempo il Cagliari rischia ancora su un’uscita a vuoto di Radunovic.

VIDEO CAGLIARI INTER: IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa, il Cagliari sostituisce Oristanio con Di Pardo. Thuram continua a mettere in difficoltà la difesa rossoblu, che fatica a ripartire. L’Inter controlla il gioco senza creare molte occasioni da gol. Al quarto d’ora, Ranieri effettua un altro cambio inserendo Azzi al posto di Jankto. L’Inter sembra comunque avere il controllo totale della partita e cerca di non concedere spazi al Cagliari che cerca di riaprire la partita. Mkhitaryan e Luvumbo ricevono un cartellino giallo nel finale del match. Le numerose sostituzioni sembrano favorire l’Inter, che riesce a gestire il ritmo della partita nel finale. Al 41′ l’Inter colpisce il palo per la seconda volta con una potente conclusione di Calhanoglu. Al 44′, Azzi spreca una grande opportunità mancando il gol da pochi passi da Sommer. La partita si conclude con un risultato di 2-0, che mantiene l’Inter al comando della classifica di Serie A con 6 punti in due giornate.

VIDEO CAGLIARI INTER: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Claudio Ranieri chiede al Cagliari compattezza dopo la prima sconfitta: “Il primo tempo è stato nettamente nelle loro mani, abbiamo provato a fare qualcosa facendo però fin troppa confusione. Nella ripresa loro hanno gestito, noi abbiamo avuto qualche fiammata. Sapevamo i loro movimenti ma non siamo riusciti a fermarli. Non posso dire niente ai miei giocatori, giocavamo contro una squadra nettamente più forte e dobbiamo riconoscerlo. La nostra squadra ha un grosso carattere e un grande senso di appartenenza, dobbiamo cercare sempre di dare tutto. Nel primo tempo cercavamo di porre rimedio ma non ce la facevamo. All’intervallo ho chiesto di restare compatti e provare a fare la nostra partita, sono stati molto più diligenti riuscendo almeno a sopperire alla loro grande qualità“.

Simone Inzaghi soddisfatto dell’ottimo approccio dell’Inter: “Siamo stati molto bravi a interpretare la partita bene fin dal primo minuto, il Cagliari aveva fatto molto bene all’esordio e giocavano la prima davanti al proprio pubblico. Dovevamo fare una partita organizzata, da questo punto di vista siamo stati perfetti. Gli esterni sono molto importanti, poi dipende anche dal sistema di gioco dell’allenatore. Le nostre mezzali in certi frangenti della partita diventano mezze punte. Thuram stasera è stato bravissimo, si è messo a lavorare seriamente dal primo giorno e si è inserito molto velocemente. Sono molto soddisfatto di lui, avrebbe meritato il gol per il lavoro che ha fatto“.

