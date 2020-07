Video/ Cagliari Lecce (0-0): highlights. Alla Sardegna Arena mancano solo i gol

Cagliari e Lecce si punzecchiano a vicenda per novanta minuti ma alla fine le due squadre pareggiano 0-0, un risultato che non specchia quanto accaduto sul terreno di gioco. Non ci sono gol nel video con gli highlights del match che si è disputato alla Sardegna Arena per la 32^ giornata di Serie A, che entrambe le squadre potevano vincere. Peccato per la mancanza di precisione e sangue freddo davanti alla porta da parte degli attaccanti di Simeone e Liverani che stanotte faranno parecchia fatica a prendere sonno, ripensando alle occasioni gettate al vento. Uno su tutti Babacar che nel primo tempo si era ritrovato tra i piedi la palla del vantaggio e l’ha scagliata sul palo a un metro dalla porta con Cragno che non poteva più fare nulla. Anche Saponara e Farias potevano fare meglio quando è toccato a loro buttarla dentro, nessuno dei due ha fatto i conti con il portiere dei casteddu che ha tenuto la saracinesca sempre abbassata, Zenga aveva ragione a dire che faceva completo affidamento su di lui, senza i suoi interventi probabilmente sarebbe finita male per i sardi. Che comunque possono recriminare per le chance sfruttate male da Simeone e Nandez, l’attaccante argentino paga ancora una sorta di blocco psicologico dopo il gol annullato contro l’Atalanta. Al di là della zona Europa League che si allontana sempre più, la brutta notizia per Zenga è lo stop di Nainggolan, è durata mezz’ora la gara del belga che ha chiesto il cambio, probabilmente ha sentito pizzicare alla gamba e per precauzione si è fermato prima di aggravare l’entità dell’infortunio. Il Lecce, che nelle ultime due giornate ha preso soltanto un gol (quello di Caicedo che di fatto è stato un regalo di Gabriel), viene nuovamente scavalcato dal Genoa e scende al terzultimo posto, i salentini dovranno sudarsi la salvezza fino all’ultimo minuto dell’ultima giornata.

VIDEO CAGLIARI LECCE: LE DICHIARAZIONI

Quattro punti in due gare non sono pochi per Fabio Liverani che è consapevole di essere ancora lontano dalla meta: “Abbiamo fatto un’ottima gara, giocando con grande personalità e creando tante occasioni limpide per andare in vantaggio. Abbiamo concesso qualche cross di troppo dove Simeone si era buttato bene, nel complesso sono soddisfatto anche della fase difensiva. Mancano ancora 6 partite, mi fa piacere che la squadra abbia ritrovato un’idea di calcio e una certa disinvoltura nel palleggio. Peccato per le tante palle gol sciupate, meritavamo di vincere. Da qui alla fine non potremo più fare calcoli, dobbiamo totalizzare più punti possibili e sperare che le altre squadre inciampino e non infilino un filotto di risultati”. Walter Zenga commenta ai microfoni di Sky Sport il secondo 0-0 di fila del suo Cagliati: “Il Lecce ha avuto più occasioni evidenti, noi siamo stati poco brillanti in area di rigore, non eravamo abbastanza lucidi quando dovevamo finalizzare, di certo poteva tranquillamente finire 2-2 o 3-3. Per noi è comunque un successo non aver concesso gol a una squadra che ha segnato praticamente a tutti. Nainggolan è difficile da sostituire, nella ripresa ho spostato Nandez in avanti perché avevamo bisogno di più spinta in fase offensiva. Ci può stare che concedi qualcosa nei novanta minuti, soprattutto quando punti a vincere”.





