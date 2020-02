Video/ Cagliari Napoli (0-1): highlights e gol. È tornato Mertens! (Serie A)

Il video con gli highlights e i gol di Cagliari Napoli 0-1 ci mostra la vittoria di misura della squadra di Gattuso che prolunga la striscia di risultati negativi dei casteddu: dieci gare senza i tre punti per gli uomini di Maran che due mesi fa a quest’ora sognavano la Champions League, oggi si trovano nella parte destra della classifica. Alla Sardegna Arena l’euforia ha lasciato il posto alla frustrazione con i tifosi che hanno preso di mira i giocatori per lo scarso rendimento di queste ultime settimane. L’ex-allenatore del Chievo dovrà essere bravo a resettare la testa dei suoi ragazzi che da qui in avanti dovranno pensare solamente a conquistare i punti che servono per salvarsi il prima possibile e garantirsi un finale di stagione tranquillo. Dopo lo scivolone contro il Lecce e l’impresa in Coppa Italia contro l’Inter, i partenopei ritrovano il successo anche in campionato portandosi a 2 punti dal sesto posto occupato dall’Hellas Verona. A fare la differenza ci ha pensato – come ai bei tempi – Mertens che nel secondo tempo ha sbloccato la contesa con un destro a giro da fermo che non ha lasciato scampo a Cragno: palla all’angolino dove l’estremo difensore del Cagliari non poteva arrivarci nemmeno con le molle ai piedi. Il belga è tornato finalmente decisivo per la gioia dei suoi tifosi e soprattutto del tecnico calabrese che ha un disperato bisogno dei suoi numeri per portare i vice-campioni d’Italia almeno in Europa League dopo il disastroso girone d’andata, culminato con l’esonero di Ancelotti e la stroncatura definitiva del suo progetto. A dire la verità neanche ieri il Napoli ha brillato ma in questo momento bisogna badare soltanto alla sostanza, e questo Gattuso lo ha capito fin troppo bene.

LE DICHIARAZIONI

Diego Demme ha parlato ai microfoni di Sky Sport subito dopo il triplice fischio dell’arbitro Doveri: “Siamo davvero contenti per la vittoria, adesso siamo a 33 punti in classifica, vogliamo arrivare il prima possibile a 40 per poi capire quali obiettivi possiamo inseguire da qui a fine stagione. È ancora troppo presto per pensare al Barcellona, prima c’è la gara con il Brescia che non dobbiamo assolutamente sottovalutare se vogliamo risalire ulteriormente la china. È stata una partita difficile, il Cagliari è una buonissima squadra che non ti lascia facilmente l’iniziativa, siamo stati bravi a non commettere errori in fase difensiva e a sfruttare le occasioni che ci sono capitate nei novanta minuti”. Gennaro Gattuso professa calma e rimane con i piedi ben saldi per terra: “Non mi fido di questi ultimi risultati, soltanto un filotto di vittorie certificherà il nostro ritorno ad alti livelli. In questo momento il nostro obiettivo principale è raggiungere al più presto i 40 punti, non possiamo permetterci di scherzare con il fuoco, queste sono le classiche stagioni in cui quando entri in un vortice negativo poi non ne esci più. Non si può modificare il passato, concentriamoci sul presente e a fine anno tireremo le somme”.

